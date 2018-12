Osnabrück. Weihnachten ist eine gute Zeit für Kunst – dachten sich drei Künstler. Im BartnikProjectRoom organisierten sie eine Ausstellung , die nur Anfang und Ende hat.

Allmählich verwandelt sich der Raum von einer kargen Dachkammer in einen Showroom für moderne Kunst: An der einen Wand hängen gemalte Bilder, an einer anderen drei Objekte aus Keramik, auf einem Metallgestell wird ein Koffer drapiert, in den skurrile Keulen gebettet sind, und mitten im Raum werden auf einem Berg aus Styropor und Dämmstoff verschiedene Objekte verteilt, die wie Haufen aus gebranntem Ton aussehen.

In einem Hinterhaus an der Lotter Straße befindet sich die Dachkammer, die vom Künstlerpaar Jakob und Manila zum BartnikProjectRoom gemacht wurde. Ausstellungen und Performances organisieren die beiden hier. Jetzt wird der Raum von Kollegen okkupiert: 14 Künstler zeigen zu Weihnachten ausgesuchte Exponate. Die meisten Teilnehmer an „Bobby Projekt“, so der nicht tiefgründige Titel der Ausstellung, haben Wurzeln in Osnabrück, viele lernten sich an der Kunstakademie Münster kennen. Die Idee zur Schau hatten David Rauer, Stefan Wiesnau und Henning Bischof: „Wir dachten, dass Weihnachten eine gute Zeit sei, um zu einer Ausstellung einzuladen“, erklären die Drei. Viele Kollegen, die mittlerweile in Berlin oder in Wuppertal arbeiten, kämen über die Feiertage in die alte Heimat, warum also diese Tage nicht auch zum Kunsterlebnis machen. Die Idee zog ihre Kreise, bald war die gesamte „Nartur“-Kunstgruppe involviert, sogar ein Künstler aus Belgien steht jetzt auf der Liste.

Entsprechend bunt gestalten sich die Exponate, die präsentiert werden: Auf dem Holzfußboden befindet sich eine Aluminiumpalette, auf der Joshua Sassmannshausen einen Balanceakt aus Pflastersteinen positionierte, der durch ein Spanngurt zusammen gehalten wird. An der Wand hängen derweil „Schlamaps“. So nennt Jantje Almstedt Keramikobjekte, mit denen sie Zweifel an der Existenzberechtigung von Konsumartikeln anmeldet, die keinerlei Funktion haben.

„Produktion im Loch“ hieß eine Kunstaktion in drei Phasen von Samuel Treindl und David Rauer in Wuppertal. Dort durfte das Publikum mit Hilfe einer Presse Tonobjekte kreieren, die in einem zweiten Schritt lasiert und schließlich gebrannt wurden. Eine Auswahl dieser Objekte, bei deren Entstehung das Publikum aktiv in den kreativen Prozess involviert war, zeigen die Künstler jetzt in Osnabrück. Im Erdgeschoss des Gebäudes empfängt Wiesnau die Besucher mit einer interaktiven, kinetischen, rauchenden Skulptur.

So unkonventionell die Exponate, so unkonventionell sind auch die Besuchszeiten: Weil die meisten Kunstinteressierten eine Ausstellung sowieso nur am Anfang und am Ende besuchen, hat „Bobby Objekt“ ausschließlich am Anfang und am Ende geöffnet.