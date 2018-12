Osnabrück. Das neue Jahr rückt näher, die Termine sammeln sich, und die Seiten im aktuellen Kalender werden immer weniger. Wer noch einen für 2019 benötigt (oder ein Last-minute-Weihnachtsgeschenk braucht), findet im regionalen Buchhandel allerhand Angebote mit typischen Osnabrücker Motiven, Fotografien und Zeichnungen. Wir stellen eine Auswahl vor, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Osnabrück Er ist jedes Jahr mit von der Partie: der Luftbildkalender von Rainer Herzog. Fotografien aus schwindelerregender Höhe werfen einen Blick auf die Stadt, die man so normalerweise nicht zu sehen bekommt: Mit einer Drohne fotografiert, verleiht Herzog klassischen und altbekannten Motiven wie dem Heger Tor, dem Hauptbahnhof und den Bürgerhäusern am Markt alljährlich eine neue Note.

„Den Blick auf das Heger Tor als Fußgänger kennt jeder, aber der Blickwinkel 30 Meter höher ist ganz anders. Dort erkennt man dann die ganze Altstadt mit Rathaus, St. Marien und Dom“, erzählt der Fotograf. Außerdem ist der Kalender klimaneutral gedruckt. Dafür erwarb Herzog ein Klima-Zertifikat, wodurch die Aufforstung deutscher Wälder unterstützt wird. Für 24,90 Euro ist der Kalender in der Geschäftsstelle der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, bei der Tourist-Information, bei Prelle und in den Osnabrücker Buchhandlungen erhältlich.

In den Bildern des Kalenders „Im Fluge durch Osnabrück“ fliegt der Betrachter nicht über die Dächer, sondern durch die Stadtgeschichte. Das Osnabrücker Antiquariat Bojara und Bojara-Kellinghaus hat dafür historische Postkarten aus den Jahren 1890 bis 1910 gesammelt. Für das große Format des Kalenders wurden sie vergrößert und aufbereitet, denn dieses Jahr sind die Postkarten zum ersten Mal ganzseitig abgebildet.

In Schwarz-Weiß oder nachkoloriert regen die zwölf verschiedenen Bilder zu nostalgischen Gefühlen an. Sie zeigen unter anderem die alte Stadthalle am Kollegienwall von 1908 und die Gewerbehalle an der Möserstraße, die sich 1905 noch am heutigen Standort von Galeria Kaufhof befand. „Bei dem Großformatigen springen einem die schönen, bunten Bilder förmlich ins Gesicht. Die Abbildungen der Gewerbehalle und des Hauptbahnhofs sind mit am beliebtesten, weil auch Menschen abgebildet sind. Das hat man aus der Zeit nicht so oft“, sagt Brigitte Bojara-Kellinghaus. Den farbenfrohen Kalender gibt es in zwei Formaten, groß für 24,95 Euro und klein für 14,95 Euro, in der „NOZ“-Geschäftsstelle, bei der Tourist-Info sowie in den Geschäftsstellen des Antiquariats in der Johannisstraße und der Katharinenstraße.

Ein beliebter Dauerrenner im Verkaufsregal ist jedes Jahr der Fritz-Wolf-Kalender. Der Karikaturist, der in diesem Jahr 100 geworden wäre, verstarb zwar 2001 – aber seine Karikaturen sind bis heute noch aktuell. So widmet sich der Monat März zum Beispiel ganz dem Brexit. Passend und mit dem Wolf-typischen Witz sind die jeweiligen Monate, Jahreszeiten und Feiertage karikiert. Im Juli finden sich etwa Karikaturen zum Thema Urlaub und Freizeit, während sich im April alles um Ostern dreht. Dafür ist viel Platz: Die Zeichnungen sind auf 32 Seiten abgebildet und nicht nur auf 12. In der Tourist-Info ist der Kalender bereits ausverkauft, aber im Forum am Dom, im Buchhandel, bei der Fritz-Wolf-Gesellschaft (E-Mail: post@ Fritz-Wolf.de) und in der „NOZ“-Geschäftsstelle liegen noch Exemplare für 18,90 Euro aus.

Nostalgisch wird es auch in dem Kalender „Osnabrück gestern“. Jeden Monat taucht man mit einem Schwarz-Weiß-Bild in die historische Vergangenheit der Stadt ein. Die Aufnahmen stammen aus den 50er- und 60er-Jahren und zeigen die Sehenswürdigkeiten, Gebäude und Straßenzüge der Friedensstadt, zum Teil auch aus der Vogelperspektive fotografiert. Für 14,90 Euro ist der Kalender in der Tourist-Info sowie im Buchhandel erhältlich.

Für Kunstinteressierte kann der Kalender von Franz Hecker für etwas Abwechslung zwischen den klassischen Fotografien sorgen. Hecker wurde 1870 in Bersenbrück geboren, lebte aber lange in Osnabrück und arbeitete als Maler und Grafiker. Seine Bilder zeigen im impressionistischen Stil unter anderem das eingeschneite Heger Tor oder auch Gebäude wie die Marienkirche (von innen mit betenden Gläubigen und der Orgel). Bei Bücher Wenner wird der Kalender für 19,90 Euro verkauft.

Kreativ und bisweilen witzig ist der Kalender „Schönes Osnabrück“ mit gezeichneten Motiven der Stadt des Künstlers Manfred Flucht. Zwischen Schloss und Büdchen hat er „ganz besondere Motive gemalt, die auch gut zu Osnabrück passen. Da ist zum Beispiel auf dem Spielplatz vor dem Grünen Jäger ein spielendes Kind gemalt, und die Mutter rennt ihm mit Desinfektionsspray hinterher“, wie Ulf Teepe von der Tourist-Info belustigt erzählt. Ein paar Seiten weiter ist die eingefrorene Hase mit Schlittschuhläufern zu sehen. Blättert man weiter, sieht man unter anderem eine Zeichnung des Akzisehauses. Den Kalender gibt es für 14,90 Euro.

Für den kleineren Geldbeutel bietet sich der Osnabrücker Wandkalender an. Jeden Monat zeigt er eine andere Sehenswürdigkeit der Stadt in hellen Farben. Wegen der klassischen Motive, sagt Tepe, wurde der Kalender dieses Jahr besonders oft als Weihnachtsgeschenk verkauft. Wer noch kurzfristig ein Geschenk besorgen muss, sollte also in der Tourist-Information oder im Buchhandel vorbeischauen. Dort gibt es noch Exemplare des Kalenders für 9,95 Euro.