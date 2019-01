Osnabrück. Spielhalle und Wettbüro in der Krahnstraße? Das wollen die Stadtplaner in Osnabrück auf jeden Fall verhindern. Denn: Wo sich solches Gewerbe ansiedelt, setzt sich oft eine Abwärtsspirale in Gang.

Die Kaufleute in der Krahnstraße sprechen gern und oft von "Osnabrücks heimlicher Hauptstraße". Die Meile ist traditionell geprägt von inhabergeführten Fachgeschäften, einer lebendigen Shoppingkultur und einer Werbegemeinschaft, die zu den agilsten in der Stadt gehört. Besonders sichtbar ist das alljährlich in der Weihnachtszeit an der besonderen Beleuchtung zwischen Nikolaiort und Rathaus.

Doch dann plötzlich das: Am 15. November ging im Rathaus ein "Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids" für die Nutzungsänderung eines Restaurants an der Krahnstraße ein. Der Antragsteller zeigte darin an, das Gebäude an der Ecke Krahnstraße/Hakenstraße für den Betrieb einer Spielhalle und eines Wettbüros nutzen zu wollen. Einst wurde in dem Haus edle Mode verkauft, dann zog im Oktober vergangenen Jahres ein Restaurant ein, dessen Betreiber ein halbes Jahr später wechselte. Der Geschäftsführer des Restaurants weiß von einer geplanten Nutzungsänderung nichts, wie er unserer Redaktion sagte. Das Geschäft laufe gut, der Mietvertrag habe eine zehnjährige Laufzeit.

Das Bauamt der Stadt informierte Ende November den Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung und schlug vor, mit dem Planungsrecht der angedachten Umnutzung einen Riegel vorzuschieben. "Insbesondere die Häufung von bestimmten Vergnügungsstätten (dazu zählen insbesondere Nutzungen mit erotischem Bezug, aber auch Spielhallen) trägt in der Regel nicht zu einem positiven städtebaulichen und stadtgestalterischen Gesamteindruck bei", heißt es in der Vorlage der Verwaltung für die Ratsmitglieder. Die Ansiedlung solcher Vergnügungsstätten könne einen sogenannten Trading-Down-Effekt in Gang setzen, also eine Abwärtsspirale, die weitere Billiganbieter anzieht oder Leerstände hinterlässt.

Das rechtliche Mittel, eine solche Entwicklung zu verhindern, ist der Bebauungsplan. Die Politik hat beschlossen, im beschleunigen Verfahren einen neuen Bebauungsplan (Nummer 640 "Nikolaizentrum") aufzustellen. Das Baugesetzbuch lässt ein beschleunigtes Verfahren zu, wenn sich nichts Wesentliches im Plangebiet ändert. Dann kann auf einzelne Verfahrensschritte wie die Umweltprüfung oder frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet werden.

Das Bauamt schlägt vor, das 14 Hektar große Quartier zwischen Krahnstraße, Nikolaiort, Redlingerstraße, Kamp, Dielingerstraße und Hakenstraße als "urbanes Gebiet " auszuweisen. Das ist eine neue Gebietskategorie, die der Gesetzgeber 2017 eingeführt hat, um das Planen und Bauen in Innenstädten zu erleichtern.

Die Stadt hat damit die Möglichkeit, Spielhallen, Wettbüros und andere unerwünschte Nutzungen in diesem Gebiet auszuschließen. Außerdem kann sie Wohnnutzungen in diesem zentralen Teil der Stadt rechtssicher verankern. Das Bauleitverfahren läuft nun an. Im nächsten Schritt wird der Bebauungsplan Nr. 640 öffentlich ausgelegt, damit jeder die Möglichkeit hat, Bedenken und Anregungen zu äußern.

Der Bebauungsplan 640 ist im Internet einsehbar und liegt bis zum 18. Januar im Fachbereich Städtebau, Dominikanerkloster, Hasemauer 1. im ersten Obergeschoss montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr aus. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen zum Plan zu äußern. Weitere Infos unter Telefon 0541/3232651.