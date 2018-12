Die Stadt Osnabrück hat die letzten 20 der auf 500 Stück limitierten Schallplatte „Twelve Songs from the City of Peace“ mit zwölf lokalen Musikern und Bands auf den Markt geworfen. Die Scheiben sind noch bis Samstag in der Tourist Information zum Preis von 24.90 Euro erhältlich, teilte die Stadt mit. Foto: Stadt Osnabrück

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat die letzten 20 der auf 500 Stück limitierten Schallplatte „Twelve Songs from the City of Peace“ mit zwölf lokalen Musikern und Bands auf den Markt geworfen. Die Scheiben sind noch bis Samstag in der Tourist Information zum Preis von 24.90 Euro erhältlich, teilte die Stadt mit.