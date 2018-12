Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück will zehn Millionen Euro in Windkraftanlagen investieren. Das Geld soll aus dem Verkauf der 2,1 Millionen RWE-Aktien des Landkreises stammen. Insgesamt soll der Aktienverkauf rund 42 Millionen Euro einbringen. Aktuell plant der Kreis nach Recherchen unserer Redaktion rund 32 Millionen Euro in einen Deka-Nachhaltigkeitsfonds zu investieren, der anteilig aus Aktien besteht.

Die RWE-Aktien des Kreises wurden allerdings immer noch nicht verkauft, da die Große Kooperation aus CDU/FDP/CDW und SPD/UWG festgelegt hatte, die Aktien erst ab einem Kurs von mindestens 20 Euro pro Aktie in vier Tranchen zu je rund 500.000 Stück zu verkaufen. Am Donnerstag lag der Kurs bei rund 19 Euro. Im September 2016 hatte der Kreistag den Beschluss gefasst, die RWE-Aktien zu verkaufen. Anfang Oktober hatte die Kreisverwaltung angekündigt, mit dem Aktienverkauf zu starten und sie über mehrere Wochen zu veräußern.

SPD hielt RWE-Aktienverkauf in 2018 für „selbstverständlich“

Bereits 2017 hatte SPD-Fraktionschef Thomas Rehme angekündigt, alle RWE-Aktien bis Ende 2018 zu verkaufen, was er Anfang Oktober 2018 noch einmal bekräftigt hatte. 2017 hatte er es sogar als „selbstverständlich“ bezeichnet, dass der Kreistagsbeschluss zum Verkauf des RWE-Aktienpakets aus dem September 2016 spätestens in 2018 umgesetzt wird. CDU-Fraktionschef Martin Bäumer hatte es 2017 für „wahrscheinlich“ gehalten, dass das Aktienpaket bis Ende 2018 verkauft wird. Bis kurz vor Weihnachten wurde jedoch noch nicht eine RWE-Aktie des Landkreises verkauft.

RWE-Aktienkurs lag ein halbes Jahr fast konstant über 20 Euro

Drei Tage nach Rehmes erneuter Bekräftigung Anfang Oktober, alle Aktien bis zum Jahresende zu veräußern, folgte das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zum Stopp der RWE-Rodungspläne für den Hambacher Forst. Nach der Gerichtsentscheidung gab RWE eine Gewinnwarnung heraus, da der Energiekonzern davon ausging, dass die Abholzung an dem Braunkohletagebau bei Aachen nun erst frühestens Ende 2020 beginnen kann. Der Kurs brach von 21,13 Euro pro Aktie binnen einer Woche um rund 15 Prozent bis auf 18 Euro pro Aktie ein. Der Finanzexperte von der Hochschule Osnabrück, Professor Christian Kröger, kritisierte: „Da sieht der Landkreis sehr unglücklich aus. “ Nach Angaben des Professors, der kommunale Verwaltungen beim Werterhalt ihres Vermögens berät, hätte der Aktienverkauf eigentlich im April 2018 beginnen müssen, als der Aktienkurs fast doppelt so hoch wie noch Ende 2016 war und seit April 2018 ein halbes Jahr fast konstant über 20 Euro pro Aktie lag.

Wie der Kreis Rendite erwirtschaften will

Wenn der Kurs in 2019 wieder die Marke von 20 Euro überschreiten sollte, soll eine erste Tranche des Aktienpakets verkauft und aus dem Erlös 10 Millionen Euro in Windparks investiert werden. Die Kreispolitik rechnet damit, dass mit dem eingesetzten Kapital Gewinne erwirtschaftet werden, die in die Beteiligungen des Landkreises wieder reinvestiert werden sollen. Der Landkreis hat bereits in die Windkraft investiert. So besitzt die Landkreis-Energiegesellschaft Energos (Energiewirtschaft Landkreis Osnabrück) seit zwei Jahren zwei der vier Windkraftanlagen im Windpark Drehle in Gehrde. Allerdings ist die geplante Windenergie-Holding des Landkreises geplatzt. Ursprünglich hatte der Landkreis das Ziel verfolgt, 500 Millionen Euro zu investieren, um 100 Windräder zu bauen. Der Energos-Chef Christian Niehaves beziffert die Kosten pro Windrad auf fünf bis sechs Millionen Euro. Der Landkreis plant nach aktuellem Stand Beteiligungen an Windparks mit bis zu zwölf Windrädern.

78 Millionen Euro an Dividende

Bei der Diskussion über die Wiederanlage der RWE-Millionen im Kreistag betonte der Vorsitzende der CDU/FDP/CDW-Gruppe Martin Bäumer, dass die RWE-Aktien dem Landkreis über Jahrzehnte insgesamt 78 Millionen Euro an Dividende eingebracht haben. Bäumer erinnerte daran, dass die Niedersächsische Kraftwerke AG (Nike), die vor rund 100 Jahren ein regionaler Energieversorger mit Sitz in Osnabrück war, 1920 von RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) übernommen wurde. Die RWE-Aktien (sogenannte Kommunalaktien) seien eine Entschädigung dafür gewesen. Somit habe der Landkreis die RWE-Aktien geerbt. Der Landkreis habe dieses ererbte Vermögen seither vermehrt.

RWE-Aktienpaket 170 Millionen Euro weniger wert als Anfang 2008

Der stellvertretende Fraktionschef der Linken, Lars Büttner, hingegen wies darauf hin, dass der Landkreis 170 Millionen Euro mehr erlöst hätte, wenn die 2,1 Millionen RWE-Aktien des Landkreises bereits im Januar 2008 verkauft worden wären, als der Kurs noch bei rund 100 Euro pro Aktie lag. Daher ergänzte Linken-Fraktionschef Andreas Maurer: „Die CDU hat zu lange auf steigende Kurse gewartet und sich wie im Casino verzockt.“ Linke und Grüne hatten bereits vor Jahren immer wieder einen Verkauf des Aktienpakets beantragt und sahen den Kreistagsbeschluss zum Verkauf der Aktien vor zwei Jahren als Erfolg ihrer hartnäckigen Oppositionsarbeit. Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin im Kreistag, Anna Kebschull, betonte: „Die öffentliche Hand sollte nicht mit Aktien handeln.“