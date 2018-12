Osnabrück. Grün-grau oder schneeweiß – wie wird das Wetter an Weihnachten in Osnabrück und Umgebung? Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes gibt eine Prognose ab.

Es ist wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür – und kurz vor dem Fest beginnen die Mutmaßungen, ob wohl in diesem Jahr an den Feiertagen eine weiße Pracht Schnee vom Himmel fällt. Jens Kieser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), gibt gegenüber unser Redaktion eine Prognose für weiße Weihnachten in Osnabrück und der Umgebung ab.

Das "Weihnachtstauwetter"

Laut dem DWD wiederhole sich das Wetter in jedem Jahr aufs Neue. Der erste Schnee der Saison falle oft bereits Ende November, danach folge meist eine mildere Phase. Mitte Dezember sei weiterer Schneefall zu erwarten. Kurz vor Weihnachten würden die Flocken jedoch wieder verschwinden, das berüchtigte "Weihnachtstauwetter" stelle sich ein. Dabei strömten von Westen her milde Luftmassen vom Atlantik heran, die das Wetter wechselhaft gestalteten und den bereits gefallenen Schnee häufig vollständig wieder aufzehrten.

In diesem Jahr habe es nach Angaben des DWD bereits im November Kaltluftvorstöße gegeben, die im Bereich der Mittelgebirge, aber auch im Alpenvorland für eine mehr oder weniger mächtige Schneedecke sorgten. Anfang Dezember spülten kräftige Regenfälle den Schnee wieder weg. Erneut kalte Festlandsluft in der vergangenen Woche habe zunächst im Bergland, dann auch in tiefen Lagen, für etwas Neuschnee gesorgt. Das "Weihnachtstauwetter" setzte laut DWD in dieser Woche wieder ein.

Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten

Meteorologe Jens Kieser beim Deutschen Wetterdienst ist eher pessimistisch bei den Voraussichten für Schnee an den Festtagen in Osnabrück und Umgebung. Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten gibt Kieser am Donnerstag nur mit etwa zehn Prozent an. Vor Heiligabend sei zwar mit Niederschlägen zu rechnen, es sei aber nicht kalt genug für Schnee. Ein kleine positive Nachricht hat Kieser trotzdem: Im Laufe der Weihnachtsfeiertage schwäche sich der Regen ab. Schon an Heiligabend sei kaum noch mit Niederschlägen zu rechnen, die Temperaturen erreichten zwei bis fünf Grad. Wer Schnee sucht, der muss sich in Richtung Osten und Süden Deutschlands bewegen. In den Hochlagen der Mittelgebirgen etwa im Erzgebirge oder Harz könnte es weiße Flocken rieseln genau wie in den Alpen.