Osnabrück. Pleiten, Pech und Pannen gehören zu jedem Fest dazu. Verbrennungen und Schnittverletzungen sind an Weihnachten keine Seltenheit, weiß Mathias Denter, Leiter der Notaufnahme am Klinikum Osnabrück.

Eigentlich wissen wir es alle spätestens seit Anfang September. Wenn in den Schaufenstern der Kaufhäuser zwischen Bademode und Sonnencremé die ersten Schokoladenweihnachtsmänner auftauchen, ist es klar: Bald ist Weihnachten.

Last-Minute-Stress am Heiligabend

Doch die Erkenntnis trifft uns in jedem Jahr wie der Blitz! Und auch in diesem Jahr haben sicher die drei Monate Vorlaufzeit bei den meisten Familien nicht gereicht. Geschenke werden auf den letzten Drücker besorgt, die Schlagen vor den Parkhäusern in der Innenstadt sind auch am heiligen Abend noch endlos lang. In Parfümerien und bei Juweliern geben sich Last-Minute-Käufer gestresst die Klinke in die Hand. Alles muss passen zum Fest der Fest.





Heiligabend, wenn endlich alles perfekt organisiert ist, die Gans im Ofen schmort, der Baum gerade steht und die Geschenke verpackt sind, dann - genau dann, wenn man denkt "Jetzt ist alles perfekt" - ist die Unfallgefahr im Haushalt am größen. Pleiten, Pech und Pannen gehören tatsächlich zu fast jedem Weihnachtsfest dazu.

Ob nun der Braten im Ofen verbrennt, die Katze in der Bratensoße liegt, der Hund sein kleines Geschäft am Stamm verrichtet, das Geschenkpapier unbeachtet an den Adventskranzkerzen Feuer fängt, die Finger beim Schlagen der Sahne zum Dessert in den Mixer geraten oder abgeschnitten neben der Gänsekeule landen - Weihnachten ist immer wieder eine Herausforderung.



Verbrennungen und Schnittverletzungen

Das weiß auch Mathias Denter, Leiter der Notaufnahme am Klinikum Osnabrück. "Wir haben hier an Weihnachten gut zu tun", sagt er. Vermehrt kämen Patienten mit Verbrennungen und Schnittverletzungen in die Notaufnahme. Sei es die Wunderkerze, die als Übeltäter Klamotten in Brand steckt, oder sei es der Backofen, Herd, Raclettgrill oder das Fondue, an denen man sich schneller verbrennen kann, als man denkt. Auch Schnittverletzung sind an Weihnachten keine Seltenheit.

"Bei Verbrennungen ab der Größe einer Handfläche sollte man sich auf jeden Fall ärztlich versorgen lassen." Mathias Denter, Leiter der Notaufnahme am Klinikum Osnabrück





Meistens handelt es sich um Unfälle, die mit Vorsicht, Ruhe und Überlegtheit verhindert werden können, so der Fachmann. Kommt es doch zum Missgeschick rät Denter: "Bei Verbrennungen ab der Größe einer Handfläche sollte man sich auf jeden Fall ärztlich versorgen lassen."

Notaufnahmen auch Weihnachten rund um die Uhr besetzt

Die Notaufnahmen der örtlichen Krankenhäuser sind auch an Weihnachten 24 Stunden besetzt. Die Notdienstambulanz ist unter der Rufnummer 116117 über die Feiertage zu erreichen und den kinderärztlichen Notdienst übernimmt in Osnabrück und Umgebung die zentrale Bereitschaftsdienstambulanz "Zebra" der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte, zu erreichen unter 0541/70006969.