Osnabrück. Am Samstag öffnet der Historische Weihnachtsmarkt letztmalig in diesem Jahr. Und er schließt früher als gewohnt.

Pünktlich um 21 Uhr werden die Buden geschlossen, unmittelbar danach beginnt der Abbau, teilte die Stadt mit. Denn am Sonntag müssen die Plätze wieder übergeben werden. Normalerweise schließt der Weihnachtsmarkt samstags erst um 21.30 Uhr.

Der Eiszauber am Ledenhof hingegen hat noch länger geöffnet. Zwar ist er an Heiligabend und dem ersten Weihnachtstag ganztägig geschlossen, ab dem 2. Weihnachtstag aber wieder ab 14 Uhr geöffnet. Der Eiszauber endet erst am 30. Dezember.

Auch das Winterdorf am Schloss endet noch nicht am 22. Dezember, sondern einen Tag später. Am Samstag können sich die Besucher gegen Spende einen Weihnachtsbaum mitnehmen. Der Erlös fließt dem Veranstalter zufolge in soziale Sportprojekte. Am Sonntag, dem letzten Tag, können sich Kinder im Winterdorf schminken lassen.