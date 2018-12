So wird in Osnabrück ein Überschwemmungsgebiet aus der Welt geschafft CC-Editor öffnen

Meter für Meter entsteht eine Hochwasserschutzmauer am Belmer Bach in Gretesch. Sie soll die Bewohner der benachbarte Siedlung vor bösen Überraschungen schützen. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Der Belmer Bach ist zwar nur ein schmales Flüsschen, aber wenn er über seine Ufer tritt, ist Gretesch in Not. Nach dem Hochwasser von 2010 baut die Stadt jetzt eine Spundwand, um die Siedlung an der Poststraße zu schützen. Ein Fehler der Stadtverwaltung half, das Projekt zu finanzieren.