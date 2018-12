Osnabrück. Mit einem aktuellen Programm zum Fest gastierte der Kabarettist Andreas Rebers in Osnabrück. Besinnliche Stimmung kam allerdings nicht auf.

Eigentlich hätte man sich unter „Weihnachten mit Onkel Andi“ etwas Feierliches oder Besinnliches vorstellen können. Aber da kennt man den Onkel schlecht. Andi ist nämlich kein anderer als Andreas Rebers, seines Zeichens Kabarettist, dessen Humor bisweilen schwarz, zynisch, radikal ist. Gut, ein bisschen moderater gibt er sich angesichts der Festtage, aber so manche Formulierung, manche Pointe führt wieder dazu, dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt.

Da sitzt der Kabarettist, der sich selbst als „Blockwart Gottes“ bezeichnet, an seinem Keyboard, das er mit einem Wandteppich verziert hat. Er zeigt das Motiv des röhrenden Hirsches, der in der Nachkriegszeit zahlreiche Haushalte schmückte. Offenbar will Rebers mit dieser piefigen Dekoration auf die Rahmenhandlung seines Programms hinweisen. Denn während er selbst die Tagespolitik und diverse gesellschaftliche Abwege satirisch ins Visier nimmt, entwickelt er in der Rolle des Fliesenlegers Günther König eine Figur, die vom treuen SPD-Wähler zum prolligen Abtrünnigen wird.

Allein die Beschreibung seines Traumfahrzeugs, mit dem er gern die verhassten Elektriker auf dem Bau beeindrucken würde, ist ein Gedicht: Es soll ein riesiger Pickup sein mit kolossalen Stoßstangen als Schutz vor „Fahrradfahrern in Kampfmontur“ und auf dem Dach des Führerhauses soll ein großer Scheinwerfer installiert sein, mit dem er entgegenkommenden Blendern zeigen kann, wo der Hammer hängt. Den Platz neben sich am Lenkrad bezeichnet er nicht zufällig als „Beiführersitz“. So schwadroniert König weiter, meckert über Außenminister Maas oder die SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles und dichtet Frauen zum Backen ein Rührgelenk am Arm an.

Zwischendurch schnallt er sich seine „Strapsmaus“ um. So nennt er manchmal sein Akkordeon, mit dem er versiert den Soundtrack zu einem „schlesischen Erotikfilm“ vorträgt. Oder er interpretiert den „Mann von nebenan“, ein Lied aus Franz Josef Degenhardts berühmtem Album „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“. Bisweilen begleitet er sich mit dem Keyboard, wenn er Arbeiterlieder aus der Abteilung „zwischen Brecht und Bohlen“ singt. Zum Thema „Metzgerei“ fällt ihm ein: „Schweine sind fast so clever wir Menschen. Gerade mal 10% entscheiden darüber, ob du vor der Auslage stehst oder darin liegst!“

„Mein ganzes Leben lang habe ich SPD gewählt, nur beim letzten Mal nicht“, sagt Günther König ganz am Schluss. Ob Rebers damit auf die Tatsache hinweisen will, dass sich viele Stammwähler von der einst stolzen Arbeiterpartei abwenden? Welche Alternative sich der eingefleischte Fliesenleger ausgesucht hat, lässt Rebers offen. Da schwant einem nichts Gutes