Osnabrück. Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, den Sicherheitsbeamten der Bundespolizei einmal Dankeschön zu sagen, findet Mathias Middelberg von der CDU.

Eigentlich wollte der Osnabrücker Bundestagsabgeordnete Mathias Middelberg (CDU) der Bundespolizei am Hauptbahnhof nur ein paar Pralinen vorbeibringen. Als die Beamten von dem geplanten Besuch hörten, wurde dieser dann aber doch offiziell. Middelberg ist innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag und Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen. Erst vor wenigen Wochen wurde im Bundestag der Haushalt für 2019 beschlossen. Darin ist auch eine Aufstockung des Personals und der finanziellen Mittel für die Sicherheitskräfte in Deutschland vorgesehen. 15.000 neue Stellen sollen geschaffen werden, 2.400 davon allein bei der Bundespolizei, die unter anderem für den Grenzschutz, die Sicherheit an Flughäfen und Bahnhöfen zuständig ist.

Umzug 2019 geplant

Im kommenden Jahr soll die Bundespolizeistation in Osnabrück vom Randbereich des Bahnhofs in das Bahnhofsgebäude umziehen. Das bessert die räumlichen Bedingungen und bindet die Wache enger an das tägliche Getümmel. Um den Umzug kümmert sich die Deutsche Bahn. Mathias Middelberg sagte mit einem Schmunzeln, dass die Polizeidirektion dem Baumanagement der Bahn eine schnellere Abwicklung zutraue als dem des Bundes. Auf der Wache erhoffen sich die Beamten unter anderem eine modernere IT-Ausstattung.

Mangelnder Respekt gegenüber Polizisten

In den Gesprächen mit den Beamten hörte Middelberg immer wieder davon, dass sie im Dienst immer häufiger angepöbelt und beschimpft werden. "Das macht mir große Sorgen. Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten großartige Arbeit, das dürfen wir nicht hinnehmen."

Außerdem beklagte Middelberg, dass auf ordnungsgemäße Festnahmen oft keine Strafurteile folgten. "Bei straffälligen Asylbewerbern, die in einer zentralen Unterkunft wohnen, gilt diese zum Beispiel als fester Wohnsitz. Deshalb kann in einigen Fällen keine Untersuchungshaft angeordnet werden." Wenn nach einem Fehlverhalten keine Konsequenzen zu erwarten seien, könne das einer der Auslöser für mangelnden Respekt sein. Dennoch müsse man auch immer anerkennen, dass die Justiz unabhängig und dass dies ein Grundpfeiler der Demokratie ist, so Middelberg weiter.