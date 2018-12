Osnabrück . Stefan Haschke, Schauspieler am Theater Osnabrück, spielt im kommenden Jahr in zwei Folgen des Wilsberg- Krimis im ZDF mit.

Es ist eine tragende Rolle, die Stefan Haschke in zwei Wilsberg-Folgen spielt, die im kommenden Jahr zu sehen sein werden: „Ich spiele den Bielefelder Kommissar“, sagt der Schauspieler, der seit der Spielzeit 2013/14 fest zum Ensemble des Osnabrücker Theaters gehört.

Kontakte waren es, die ihm die Rolle bescherten. Haschke hat bereits in zwei Fernsehproduktionen mit Martin Neumann zusammengearbeitet. Der Redakteur begleitet die Wilsberg-Serie seit 20 Jahren und ist einer der Gründe für die Bielefeld-Anspielungen in jeder Folge. Bislang gab es lediglich in einer Folge den erfolglosen Versuch von Wilsbergs Freund Ekki (Oliver Korittke) nach Bielefeld zu gelangen. Doch am 9. Oktober 2018 haben die Dreharbeiten zu den beiden Folgen begonnen, die die Serien-Helden um Georg Wilsberg (Leonard Lansink) tatsächlich nach Bielefeld führen. Eigentlich spielen die Wilsberg-Folgen in Münster.

Bis Anfang Dezember hatte Stefan Haschke 14 Drehtage für die beiden Folgen, deren Sendetermin noch nicht feststeht. Gab es Probleme, bei den Dreharbeiten dabei zu sein? Haschke schüttelt kurz den Kopf, bevor er sagt: „Das Theater Osnabrück ist sehr kooperativ, was die Möglichkeit angeht, bei einem Film dabei zu sein.“ Für die Dreharbeiten sei er von den Proben freigestellt worden und habe nur die Vorstellungen spielen müssen. „Die Produktionsfirma hat eine Liste vom Theater bekommen und die hat dann sehr kreativ gebastelt, damit das geht“, erzählt Stefan Haschke.

Schwierig sei der Dreh lediglich gewesen, weil er sich in der Zeit das Steißbein gebrochen hatte. „Zum Glück war das nur kurz recht schmerzhaft“, erzählt der Schauspieler von seinen Fahrten zwischen Osnabrück, Bielefeld und Köln. In der Stadt am Rhein wurden die meisten Szenen gedreht. „Mal abgesehen von Außenaufnahmen an Bielefelder Sehenswürdigkeiten“, erinnert sich Haschke. Für die Kostümproben seien die Kollegen nach Osnabrück gekommen. Und wie wird er aussehen? „Ich bin der Bielefelder Columbo“, sagt Haschke grinsend, der als Kommissar einen Trenchcoat trägt.

Bereits mehrfach war Haschke bei Drehs für Fernsehen und Kino dabei – und immer noch feilt er an seinem Spiel vor der Kamera, das sehr anders sei, als das Spiel auf der Bühne. „Auf der Bühne musst du mit dem ganzen Körper spielen, Raum einnehmen und ein kleines Gefühl groß machen. Vor der Kamera ist das ganz anders. Da kommt die Kamera zu dir und holt dein Spiel ab“, erläutert Stefan Haschke. Am besten gelängen ihm Filmaufnahmen, wenn er müde sei und leer. „Mir hat mal jemand gesagt, dass man vor der Kamera leise spielen, aber laut denken müsse.“

Wann er das nächste Mal vor der Kamera stehen wird, sei derzeit offen. „Das ist ja immer so in unserem Beruf. Man wartet darauf, dass der nächste Anruf kommt.“