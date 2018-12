Osnabrück. 2013 luden die ersten Escape Rooms in Deutschland zu Live-Rätselabenteuern ein. Seither ist ihre Beliebtheit ungebrochen. Am Osnabrücker Piesberg verbindet das Museum Industriekultur nun die Rätselräume mit Wissensvermittlung. Der Escape Room „Das Patent“ entführt ins Jahr 1909 und ist ein Ergebnis intensiver Recherchen. Ab dem 20. Dezember 2018 ist der Raum buchbar.

Das englische Wort "escape" bedeutet "entkommen" und ein "room" ist ein Raum. Ein Escape Room ist somit ein Raum, aus dem man entkommen muss – und genau das ist das Spielprinzip der meisten "Escape Rooms": Die Mitspieler haben meist eine Stunde lang Zeit, um gemeinsam diverse Rätsel zu lösen. Nachdem die letzte Nuss geknackt wurde, öffnet sich die Tür.

Das Szenario des Escape Rooms am Piesberg basiert auf einer Mischung aus historischen Fakten und fiktiver Ausschmückung. Anlässlich der Einweihung der Brunnenanlage am Herrenteichswall – die heute seinen Namen trägt – hielt August Haarmann, Generaldirektor des Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenvereins (GMBHVs), eine Rede. Dass erst kurz zuvor Arbeiter beim Bergwerksunglück am Piesberg ihr Leben ließen, lässt er außen vor.

An dieser Stelle setzt die Geschichte des Escape Rooms ein. Die Arbeiter sind ungehalten über die Geschehnisse. Also nutzen sie die Abwesenheit Haarmanns, um in dessen Büro Unterlagen für ein neues Patent zu entwenden. Das Büro ist dem Original soweit möglich nachempfunden. Fotos und Berichte wurden genutzt, um möglichst viel Authentizität zu schaffen. In historisch anmutender Kulisse erwarten die Besucher unterschiedlichste Herausforderungen, die ins Zeitgeschehen von 1909 passen. 60 Minuten haben die Rätselfreunde Zeit, um das Patent ausfindig zu machen, ohne entdeckt zu werden. Geeignet ist der Escape Room für zwei bis sechs Spieler. Sobald Kinder gut lesen können, können sie ihn meistern.





Seit Oktober 2018 erarbeiten Museumspädagoge Jan Tönnies und Isabel Jannack, die im Museum ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, das Konzept für den Escape Room und realisierten die Umsetzung. Unterstützung kam durch weitere Anbieter von Escape Rooms. Um ein möglichst authentisches Szenario zu schaffen, setzten Tönnies und Jannack auf Recherchen und griffen auf Erfahrungen aus dem Museumsalltag zurück. Die Auswahl der einzelnen Rätsel sollte stimmig sein und zur Atmosphäre beitragen. Die Tatsache, dass Haarmann Freimaurer war, legte beispielsweise nahe, die freimaurerischen Chiffriermethoden aufzugreifen. Es sollte ein rundes Szenario entstehen, das „Wissen vermittelt“, sagt Museumsdirektor Rolf Spilker. Der Spagat zwischen Bildung und Eventcharakter sei eine besondere Herausforderung, ergänzt Tönnies.





Der Escape Room ist ein Testballon, wie Spilker verrät: „Wir müssen schauen, wie der Raum angenommen wird.“ Tönnies kann sich gut vorstellen, ihn im Erfolgsfall noch einmal weiterzuentwickeln, wenn er im Frühjahr möglicherweise an eine andere Stelle des Museums umziehen muss. Nach aktuellem Stand ist er nämlich nur bis Mitte Februar bespielbar und muss dann einer Sonderausstellung weichen, die ab April im Magazingebäude untergebracht wird.

Mit der Eröffnung des Escape Rooms reagiert das Museum Industriekultur auf den Trend der Zeit. Ein beträchtlicher Teil der Besucher käme inzwischen über Veranstaltungen, sagt Spilker. Den „klassischen Museumsbesucher“ gebe es immer weniger.