Osnabrück. Für die Fans der Blues Company dauert Weihnachten länger. In diesem Jahr spielt die Osnabrücker Band an vier Tagen im Blue Note in Osnabrück. Und von Dienstag, 25. Dezember, bis Freitag, 28. Dezember, spielen sie in vier unterschiedlichen Besetzungen.

Zum 13. Mal spielt die Blues Company über Weihnachten im Blue Note. Nicht immer hat sie vier Tage lang dort Musik gemacht. Aber der Spaß lohnt den großen Aufwand, sagt Toscho Todorovic, Kopf der Blues Company.

Es lohne sich, an zwei Tagen zu kommen, da sich die Programme deutlich voneinander unterscheiden, so Todorovic. Am ersten Weihnachtstag spielt die Blues Company in Quartett-Besetzung akustisch. Mit dabei sind dann neben Sänger und Gitarrist Toscho Todorovic Arnold Ogrodnik am Bass, Flo Schaube am Schlagzeug und Mike Titre an Gitarre und Gesang. „Am ersten Tag ist es ruhiger und es wird viel erzählt“, so der Bandleader.

An den anderen Tagen gebe es mehr Rock’n’Roll, so Todorovic. Am zweiten Weihnachtstag spielt die Blues Company zwar auch zu viert im Blue Note, aber mit elektrisch verstärkten Instrumenten. Am Donnerstag, 27. Dezember, kommt die Bläsersektion Fabulous B C Horns mit Prof. Volker Wink am Saxofon und Uwe Nolopp an der Trompete dazu. Und am letzten Tag ist die Bühne dann gerappelt voll, weil dann auch die als Soul Sistaz bekannten Sängerinnen Maria Nicolaides und Seda Devran ins Geschehen eingreifen. Gegenüber dem ersten Tag hat sich die Besetzung dann verdoppelt.

Im Mittelpunkt der vier Abende wird das neue Album „Ain‘t Givin‘ Up“ der Blues Company stehen. Die Veröffentlichung des neuen Werks ist zwar für Mitte Januar geplant. Aber vielleicht bringt das Christkind ja ein paar Silberlinge mit ins Blue Note.

Auf dem Album spielt die Blues Company – wie auch im Blue Note – in unterschiedlichen Besetzungen. „Vom Duo bis zum Oktett, von Gospel bis zur Rock’n’Roll-Tanznummer ist ein breites Spektrum schwarzer Musik zu hören“, charakterisiert Todorovic das neue Album, das auf CD und auf Vinyl erscheinen soll. Es ist die erste Studio-Platte der Blues Company seit fünf Jahren.

In ihrem „Osnabrücker Wohnzimmer“, wie die Band es nennt, will die Blues Company familiäre Abende mit beschwingter Atmosphäre feiern. Dazu haben sich auch viele Fans der Gruppe angesagt, die von weit her anreisen, wie Todorovic erzählt. Aus Berlin, Flensburg und Stuttgart hätten sich bereits Anhänger angesagt. So wird aus der Blues Company eine ziemlich große Familie.

Blues Company, Blue Note, Osnabrück, Di., 25. 12., bis Fr., 28. 12., je 20.30 Uhr, Eintritt: 25 Euro am 25. und 26. 12., 28 Euro am 27. 12., 32 Euro am 28. 12., Kartentelefon: 0541/600650.