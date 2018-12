Osnabrück. Im Osnabrücker Rathaus wird das Undenkbare zur Ende gedacht: der komplett verkehrsfreie Neumarkt für die Zeit der großen Bauarbeiten. Ohne Autos, ohne Busse. Kann das klappen?

Im kommenden Jahr wird der Neumarkt zur Großbaustelle, wenn mehrere Projekte gleichzeitig in Angriff genommen werden. Die Busse, Autos, Fußgänger, Radfahrer, Baustellenfahrzeuge und der Lieferverkehr müssen sich dann den knappen Platz teilen. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) lässt zurzeit in der Verwaltung alle möglichen und scheinbar unmöglichen Varianten für die Baustellenabwicklung durchspielen. Griesert: "Ich möchte sicher gehen, dass nicht hinterher einer kommt und sagt: Habt Ihr eigentlich auch daran oder daran gedacht?" Und an eine Variante für die heiße Bauphase hat bislang keiner wirklich gedacht: Alles runter vom Neumarkt, damit die Bauarbeiten möglichst schnell beendet werden können.

Was ist also besser: Ein Dreivierteljahr den Platz komplett für alle zu sperren und die Bauarbeiten zügig zu Ende zu bringen oder eineinhalb bis zwei Jahre Autos und Busse unter schwierigen Bedingungen an den Baustellen vorbei zu leiten?

"Die Bürger sind vielleicht eher bereit, einen harten, aber kurzen Einschnitt zu erdulden, der dann schneller zum Ziel führt", sagt Griesert. Die Vollsperrung für die Dauer der Bauarbeiten sei eine "hypothetische Variante", die auf jeden Fall untersucht werde.

Mitte Januar wird Immobilienkaufmann Theodor Bergmann mit dem Bau des sogenannten Zauberwürfels auf dem Baulos 2 vor dem Neumarkt-Carrée (mit H&M) beginnen. Der Baugrund ist bereits vorbereitet, die Zäune stehen. Im Laufe des Jahres will Bergmann auch den Rückbau des ehemaligen Sportarena-Gebäudes an der Ecke Öwer de Hase starten.

Unklar ist bisher, wann Centerinvestor Unibail Rodamco Westfield mit dem Abriss des ehemaligen Wöhrl-Komplexes auf der Südseite des Neumarktes beginnt. Die Baugenehmigung wird nach den Worten Griesert um den Jahreswechsel herum erteilt werden können. Der Abrissarbeiten werden im Innern des Gebäudeensembles beginnen und sich nach außen ausbreiten. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird der Fußgängerbereich vor Ex-Wöhrl und dem grünen Kachelgebäude gesperrt werden müssen, was wiederum Folgen für den Busverkehr hat. Denn dort befinden sich Haltestellen.









Die größte Wirkung auf Leben und Verkehr auf dem Neumarkt wird aber der Umbau des Platzes selbst haben. Bis 2020 soll sich der Neumarkt vom Hasehaus bis zur Lyrastraße als einheitlicher Platz mit einer schraffierten Betonoberfläche präsentieren. Die Verwaltung prüft, ob die Neugestaltung schrittweise in mehreren Bauabschnitten angegangen werden sollte oder ob eine Umsetzung in einem Rutsch eher von Vorteil wäre.

Ein Umbau in einem Rutsch wäre nur möglich, wenn der gesamte Busverkehr den Neumarkt umfährt. Stadtwerke und Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) stehen dazu in Gesprächen mit der Verwaltung, wie VOS-Sprecherin Kathrin Witte bestätigt. Mehr könne sie zu diesem Zeitpunkt dazu nicht sagen.

Der Stadtrat hat in diesem Jahr durch einen externen Gutachter prüfen lassen, ob der Busverkehr auf dem Neumarkt reduziert werden könnte, indem zum Beispiel einzelne Linien umgelegt werden. Das Ergebnis: Der Neumarkt ist als Knotenpunkt unentbehrlich. Eine Verringerung der Busfrequenzen wäre nur unter spürbaren Qualitätsverschlechtungern und höheren Kosten möglich.



Griesert hofft, im Januar Klarheit über die mögliche Baustellenabwicklung auf dem Neumarkt zu haben. Im Frühjahr will die Stadt den Platzumbau öffentlich ausschreiben.





Ließen sich die vier Baustellen auch bei offenem Neumarkt gefahrlos betreiben? Bauunternehmer Dieter Köster hält das für möglich. In einem Brief an Oberbürgermeister Griesert legt er "Einspruch" gegen eine baustellenbedingte Sperrung des Neumarktes ein, "da wir und unsere Mieter massiv durch diese Sperrungen geschädigt werden, weil wir dann vom Westen der Stadt nur unter hohem Aufwand erreichbar sind". Köster schreibt in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Delta Immobilien Invest GmbH, die zwei Immobilien an der Möserstraße und "Öwer de Hase" besitzt.

Köster sagt, die Projekte ließen sich "ohne jede Benutzung öffentlichen Raumes" umsetzen. Beispiele für solche Bauweisen habe das Bauunternehmen Köster GmbH zuhauf in den Innenstädten von Hamburg, Berlin, München, Köln und Düsseldorf erstellt. "Allerdings kostet die Bauweise etwas", schreibt Köster.

Er als Anlieger des Neumarktes sehe aber nicht ein, dass er wirtschaftlichen Schaden hinnehmen solle, "damit andere preiswert ihre Bauwerke erstellen können".