Osnabrück. Wohl kaum ein anderer kennt alle 105 Osnabrücker Kindertagesstätten so in und auswendig wie Helmut Tolsdorf. Als der gelernte Sozialpädagoge die Leitung des Fachdienstes Kinder bei der Stadt übernahm, gab es 57 Kitas. Heute sind es 105 – und Tolsdorf verabschiedet sich mit 63 Jahren in den Ruhestand.

Wer Helmut Tolsdorf telefonisch erreichen wollte, versuchte es am besten gar nicht erst im Büro, sondern direkt auf dem Handy. Entweder er befand sich vor Ort in einer der Kitas, oder er saß im Auto auf dem Weg in den oder aus dem Nordkreis. Der Bippener ist neben seiner Arbeit bei der Stadt auch Mitglied des Kreistages, SPD-Fraktionssprecher im Samtgemeinderat Fürstenau, außerdem Bürgermeister der Gemeinde Bippen und dann auch noch Vorsitzender der Kreissparkasse Bersenbrück. Auf all diese Tätigkeiten und auf seine Kinder und Enkelkinder kann er sich fortan besser konzentrieren. Nach 39 Jahren bei der Stadtverwaltung nimmt er seinen Hut.

Zahl der Kitas explodiert

Gerade in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Kindergärten in Osnabrück explodiert, um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen irgendwie abzudecken. "Sie waren da immer auch Motor", sagte Wolfgang Beckermann, Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur (Foto links), bei Tolsdorf Verabschiedung.









Allein die Zahl der Krippen, die seit 1992 in Osnabrück entstanden sind, macht die Dimensionen der Entwicklung deutlich: 1992, als Tolsdorf frisch Fachdienstleiter wurde, gab es gerade einmal elf Krippen stadtweit, heute sind es 63. Nicht zu vergessen die Hortplätze für Schulkinder: 1992 gab es 188, aktuell sind es 1393, die unter Tolsdorfs Leitung zudem konsequent an die Grundschulen angedockt wurden.

Erfindungsreichtum und Improvisationstalent

Sein früherer Kollege Hans-Georg Weisleder, bis Sommer 2018 langjähriger Stadtjugendpfleger, habe immer gesagt, der nächste Kollege sollte eigentlich Bauingenieur sein und nicht Pädagoge, sagte Tolsdorf. Aber sein pädagogischer Hintergrund war ihm sicher hilfreich über all die Jahre. Immerhin hat er nicht nur 240 Mitarbeiter geführt – in der Verwaltung und in den neun städtischen Kitas –, sondern auch den Kontakt zu den vielen freien Kita-Trägern gehalten. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir heute nicht da stehen würden, wo wir stehen, wenn wir nicht so vertrauensvoll mit den freien Trägern zusammengearbeitet hätten", so Tolsdorf. Einiges an Erfindungsreichtum und Improvisationstalent mussten er und sein Team immer mitbringen – wenn es etwa darum ging, kurzfristig noch zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen, weil die bestehenden nicht ausreichten. Gerade in den vergangenen Jahren wurde es immer knapper. Ein neues Online-Anmeldeverfahren, das am 19. November eingeführt wurde, soll nun für mehr Übersicht sorgen.

2000 Kitaplätze gab es in Osnabrück im Jahr 1992, heute sind es rund 7000. Etliche Millionen Euro hat die Stadt in den Ausbau gesteckt. Tolsdorfs Dank galt daher nicht nur seinen 240 Mitarbeitern, Kollegen und den freien Trägern, sondern auch dem Rat, der diese Millionen locker gemacht hat.