Wegen eines Verteilungsproblems wird in Osnabrück der Grippeimpfstoff knapp. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Wer sich in Osnabrück zurzeit gegen Grippe impfen lassen möchte, geht zum Teil leer aus. Wegen eines Verteilungsproblems ist der Impfstoff in vielen Arztpraxen und Apotheken vergriffen. Dank gelockerter Regelungen für die Beschaffung des Impfstoffes ist jedoch Besserung in Sicht.