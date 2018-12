Osnabrück. Der Rechtsstreit um die Neubesetzung der Präsidentenstelle am Amtsgericht Osnabrück nimmt kein Ende. Schon zum fünften Mal treffen sich jetzt eine unterlegene Bewerberin und das niedersächsische Justizministerium vor dem Kadi. Sogar ein sechstes Urteil scheint unausweichlich.

Nach rechtskräftigen Entscheidungen steht es bislang 2:2. Die ersten beiden Runden gewann die Klägerin, Leitende Oberstaatsanwältin in Oldenburg. Die 47-Jährige aus Georgsmarienhütte will aus persönlichen Gründen auf die Gerichtsleiterstelle in Osnabrück wechseln, obwohl dies einen Karriererückschritt und Gehaltseinbußen bedeutet.



Ein Posten, drei Bewerber, vier Statusämter Die Leitende Oberstaatsanwältin gehört der Besoldungsgruppe R4 an (monatliches Grundgehalt 8270,14 Euro). Der Posten des Amtsgerichtspräsidenten Osnabrück ist in der behördlichen Hierarchie niedriger angesiedelt (R3 mit Zulage; 8038,65 Euro). Für andere bekannte Bewerber wäre mit der Stelle jedoch ein beruflicher und finanzieller Aufstieg verbunden: So füllt die Vizepräsidentin des Landgerichts Osnabrück ein Statusamt der Kategorie R3 (7813,61 Euro) aus, der Vizepräsident des Amtsgerichts Osnabrück eins der Kategorie R2 mit Zulage (5353,88 Euro bei vierjähriger Erfahrung).





Konkurrentenklage erfolgreich

Zunächst im Oktober 2017 vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg, dann im Dezember 2017 vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg setzte sich die Leitende Oberstaatsanwältin in einem sogenannten Konkurrentenstreitverfahren durch. Denn das Justizministerium hatte bei der Neubesetzung der seit zwei Jahren vakanten Präsidentenstelle am Amtsgericht Osnabrück eine rechtswidrige Auswahl getroffen, indem es mit der gleich gut beurteilten Vizepräsidentin des Landgerichts Osnabrück einer Rangniederen den Vorzug gab. Beide Instanzen trugen dem Justizministerium daraufhin auf, erneut über die Bewerbung der Leitenden Oberstaatsanwältin zu entscheiden – und zwar ausschließlich nach "Grundsätzen der Bestenauslese".





Besetzungsverfahren abgebrochen

Doch das Justizministerium wählte einen anderen Weg. Es brach das fehlerhafte Auswahlverfahren ab und kündigte an, den Chefposten neu auszuschreiben. Begründung: Der Bewerberkreis, zu dem sich plötzlich auch der amtierende Vizepräsident des Amtsgerichts Osnabrück gesellte, solle "aktualisiert und vergrößert" werden.

OVG ermahnt Justizministerium

Die Leitende Oberstaatsanwältin wehrte sich auch dagegen mit juristischen Mitteln – allerdings erfolglos. Das Vorgehen des Justizministeriums sei rechtlich nicht zu beanstanden, stellten VG Oldenburg und OVG Lüneburg im Frühjahr 2018 fest. Gleichwohl sahen sich die Richter der zweiten Instanz zu einem "vorsorglichen Hinweis" an den Arbeitgeber veranlasst. Sollte nämlich die geplante neue Stellenausschreibung im Kern von der früheren abweichen, indem sie etwa nur Beförderungsbewerber zulässt oder Gerichtsleitererfahrung voraussetzt, wären das

Kriterien, die ersichtlich darauf abzielen würden, die Antragstellerin von vornherein aus einem Stellenbesetzungsverfahren auszuschließen bzw. ihre Chancen als Bewerberin ernstlich zu mindern.





Abwärtsbewerbungen ab sofort verboten

Doch offenbar kam es genau so: Im Juli veröffentlichte das Justizministerium in seinem Informationsblatt "Niedersächsische Rechtspflege" eine neue Ausschreibung für den Posten des Osnabrücker Amtsgerichtspräsidenten, in der ganz bestimmte Bedingungen an die Bewerber gestellt werden. Vor allem solche, die die Leitende Oberstaatsanwältin in Oldenburg nicht erfüllt. (Weiterlesen: Justizministerium nach OVG-Urteil in der Zwickmühle – ein Kommentar)

Unter anderem wurde das Verfahren auf Bewerber beschränkt, "für welche die ausgeschriebene Stelle ein Beförderungsamt darstellt". Daneben durften sich auch Richter und Beamte aus dem Justizministerium bewerben, und zwar unabhängig von ihrem jeweiligen Statusamt. Zur Begründung verwies das Justizministerium auf ein "neues personalwirtschaftliches Konzept", das ab sofort und "bis auf Weiteres" bei der Vergabe aller Leitungspositionen ab Besoldungsstufe R2 mit Zulage angewendet werde.

Opposition stellt Mündliche Anfrage im Landtag

Als FDP-Abgeordnete sich kurz darauf im Landtag per Mündlicher Anfrage nach der Notwendigkeit des Konzepts und seinen Einzelheiten erkundigten, berichtete Justizministerin Barbara Havliza namens der Landesregierung, dass "vermehrt" Fälle aufgetreten seien, "in denen sich Bewerber aus einem höheren Statusamt auf ohne Einschränkungen ausgeschriebene Beförderungsdienstposten beworben haben". Darüber hinaus sei es zu "vermehrten Problemen bei Stellenbesetzungsverfahren und einer Zunahme von Rechtsstreitigkeiten im Nachgang zu Besetzungsentscheidungen seit dem Jahr 2016" gekommen.





Justizministerin fürchtet "Frust und Ämter-Hopping"

Zugleich machte Havliza deutlich, dass "Rückversetzungen aus einem höheren in ein niedriges Statusamt grundsätzlich nicht der vom Justizministerium gewünschten Personalentwicklung entsprechen". Quer- und Abwärtsbewerbungen würden unter anderem "zu erheblicher Frustration im Geschäftsbereich führen", da sie "die Chancen fast aller Bewerber aus einem geringeren Statusamt zunichtemachen". Insbesondere auf Führungsebene sei deshalb ein "Ämter-Hopping unerwünscht und zu vermeiden".

Auf Nachfrage unserer Redaktion nennt das Justizministerium "exemplarisch" drei Fälle von "konfliktträchtigen Abwärtsbewerbungen mit der Folge von Rechtsstreitigkeiten", darunter die – letztlich erfolgreiche – Bewerbung einer Staatssekretärin (Besoldungsgruppe B9) auf die Präsidentenstelle am Oberlandesgericht Celle (R8), aber eben auch die – bislang erfolglose – Bewerbung der Leitenden Oberstaatsanwältin auf den Chefposten beim Amtsgericht Osnabrück.

Leitende Oberstaatsanwältin klagt erneut

Und dieser Konkurrenzkampf erlebt nun seine nächste Fortsetzung. Seit dem 2. Oktober liegt dem Verwaltungsgericht Oldenburg ein Eilantrag vor, mit dem eine Bewerberin ihre Zulassung zum laufenden Stellenbesetzungsverfahren erzwingen will. Dabei kann es sich nur um die Leitende Oberstaatsanwältin handeln – auch wenn weder Gericht noch Ministerium dies auf Anfrage bestätigen wollten.

Stattdessen ließ das Justizministerium wissen, dass nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 10. August der Besetzungsbericht der zuständigen Mittelbehörde Anfang Dezember in Hannover eingegangen sei. Der Vorgang werde nunmehr geprüft und eine Auswahlentscheidung vorbereitet. "Es liegen mehrere Bewerbungen vor", sagte ein Sprecher. Wie viele und von wem, ließ er offen.

Ministerium dementiert "gezielte Benachteiligung"

In Bezug auf die Leitende Oberstaatsanwältin erklärte der Sprecher:





Eine gezielte Benachteiligung findet nicht statt.





Behörde sieht keinen Grund für eine Ausnahme

Im Gegenteil habe das Justizministerium den vorsorglichen Hinweis des Oberverwaltungsgerichts "sehr ernst und zum Anlass genommen, sogar eine gezielte Privilegierung der vorgenannten Bewerberin intensiv zu prüfen". Im Ergebnis seien aber "keine hinreichend tragfähigen Gründe dafür ersichtlich, eine einzelne Bewerberin gegenüber allen anderen Angehörigen der niedersächsischen Justiz zu bevorteilen und vom Anwendungsbereich allgemein gültiger Regelungen auszunehmen".

Beschwerde beim OVG wahrscheinlich

Über den Eilantrag der Leitenden Oberstaatsanwältin wird das VG Oldenburg nach eigenen Angaben erst 2019 entscheiden. Angesichts der Vorgeschichte dürfte der Fall damit aber kaum erledigt sein. Vielmehr ist von einer Beschwerde der unterlegenen Partei beim OVG Lüneburg auszugehen. Die fragliche Amtsgerichtspräsidenten-Stelle in Osnabrück bleibt damit wohl noch auf Monate hinaus vakant.