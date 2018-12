Osnabrück. Seit Februar dieses Jahres war der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode aus Krankheitsgründen nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nun nimmt Bode die Amtsgeschäfte wieder auf.

Bischof Franz-Josef Bode plant laut Bistum, den Gottesdienst am ersten Weihnachtstag um 9.45 Uhr im Osnabrücker Dom zu feiern und dort auch zu predigen. Auch die traditionelle Silvesterpredigt am 31. Dezember um 17 Uhr will Bode demnach halten.

Nachdem der Bischof noch im Januar 2018 mit Äußerungen zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare für Aufsehen gesorgt hatte, hatte er sich laut Bistum einer „komplizierten Bandscheiben-OP“ unterziehen müssen. Die Osterfeierlichkeiten hatte Weihbischof Johannes Wübbe übernommen. Zwischenzeitlich hieß es, Bode werde nach dem Sommer wieder im Einsatz sein. „Die Wochen nach der Bandscheiben-Operation waren nicht leicht“, schreibt Bode in einem Brief an die Gemeinden im Bistum Osnabrück.

Dann musste der Bischof jedoch wegen anhaltender Schmerzen im Rücken erneut Termine absagen und war schließlich in der Charité in Berlin behandelt worden, wo er erneut operiert worden war. In einem Brief an die Mitarbeiter des Bistums hieß es zuletzt, der Bischof werde sich im Oktober für drei Wochen in eine Schmerzklinik in Mainz begeben.

Schon vor seiner offiziellen Rückkehr setzte sich Bode mit dem Fall eines Priesters auseinander, der in Merzen mehrere Kinder missbraucht haben soll. Bode schrieb einen Brief an die Gemeinde und informierte über die Vorwürfe. „Im Bistum Osnabrück muss ich als Bischof für diese Schuld einstehen“, schrieb Bode.