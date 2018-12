Garrel. Ein 27-jähriger Mann aus Osnabrück ist bei einem Unfall am Dienstagabend im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Der Fahrer war vermutlich zu schnell unterwegs. Sein Wagen schleuderte gegen einen Baum.

Der 27-Jährige war laut Polizei am Abend mit seinem Transporter von der Ortschaft Garrel in Richtung Staatsforsten unterwegs. Vermutlich weil er zu schnell fuhr, verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt, teilten die Beamten mit. Ersten Erkenntnissen nach war der Osnabrücker nicht angeschnallt.

Schaden von 17.000 Euro

Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Transporter. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Transporter entstand Schaden in Höhe von 17.000 Euro.

Die Polizei lobte den "couragierten Einsatz der Ersthelfer". Sie hätten den Verletzten vorbildlich versorgt, die Unfallstelle abgesichert, den Notruf abgesetzt und die Einsatzkräfte eingewiesen.