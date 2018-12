Osnabrück. Hinter dem irreführenden Titel „Die Poesie der Liebe“ verbirgt sich keine Schmonzette, sondern eine großartig inszenierte und facettenreich gespielte Beziehungsgeschichte zwischen einem Schriftsteller und seiner Frau, die einen Zeitraum von 45 Jahren umreißt.

Nach 45 mehr oder weniger gemeinsam verbrachten Jahren steht Sarah Adelman (Doria Tillier) am Grabe ihres Gatten Victor (Nicolas Bedos), eines berühmten Schriftstellers. Am Rednerpult unterstreicht kein Geringerer als Frankreichs legendärer Kulturminister Jack Lang (höchstpersönlich) die Verdienste des vielfach preisgekrönten Literaten. Schließlich kann niemand ahnen, wer die wahre treibende Kraft hinter Victors Erfolg war.

Als sich der Journalist Grillot (Antoine Gouy) an die Witwe wendet und sie um ein Interview für eine Biografie bittet, hat sie für ihn mehr als nur eine Überraschung zur Hand. Denn um neben all den anderen langweiligen Biografien über ihren Gatten zu bestehen, müsse Grillot mit einem Knaller aufmachen. Zum Beispiel mit der Frage: „Hat die Alte ihren Mann umgebracht?“

Um es gleich vorwegzunehmen – der deutsche Verleihtitel „Die Poesie der Liebe“ führt arg in die Irre. Hinter „Mr & Mme Adelman“, so der Originaltitel, verbirgt sich weitaus mehr als eine simple Liebesgeschichte. Der Film widmet sich retrospektiv und in großer Ausführlichkeit einer langjährigen Beziehung, deren Schattenseiten alles andere als ausgespart werden.

Die beiden Hauptdarsteller Bedos (auch Regie) und Tillier haben nicht nur gemeinsam das Drehbuch für diese tiefgründige, vielschichtige sowie bitterböse Romanze geschrieben. Sie gewinnen ihren Charakteren im Laufe der Handlung auch immer wieder neue Facetten ab. Am Ende erscheint die Erzählung wie ein Vexierbild aus wechselseitigen Abhängigkeiten, das nach 14 Kapiteln in einen Epilog mit einem überraschenden Ausrufezeichen mündet. Großartig!

Die Poesie der Liebe. F 2017. R.: Nicolas Bedos. D.: Nicolas Bedos, Doria Tillier, Denis Podalydès, Antoine Gouy. Laufzeit: 120 Minuten. FSK: ab 12. Cinema Arthouse.