Osnabrück. Katholische Priester haben nicht nur eine Kirche, in der sie Weihnachten feiern, sie haben drei, vier oder mehr. Und sie feiern Gottesdienste an Heiligabend, am ersten und am zweiten Weihnachtstag. Und was kommt danach? Die drei Pfarrer Thilo Wilhelm, Bernhard Stecker und Joachim Kieslich aus dem Bistum Osnabrück erzählen.

Thilo Wilhelm, Domgemeinde St. Petrus

Thilo Wilhelm ist Pfarrer der Domgemeinde St. Petrus. Zu dieser Pfarrei gehört auch die Herz-Jesu-Kirche gleich nebenan, sowie die Gemeinden St. Barbara am Westerberg, Liebfrauen in Eversburg und St. Matthias in Pye. Und überall werden Gottesdienste gefeiert. Zum Glück ist er dafür aber nicht der einzige Priester: Pastor Anton Sinnigen arbeitet in der Domgemeinde mit, und andere (Ruhestands-)Priester, die rund um den Dom wohnen, helfen aus.

Tagesabschluss mit dem Weihnachtsoratorium

Trotzdem kommt Weihnachten einiges auf ihn zu. „An Heiligabend ist es besonders dicht“, sagt Wilhelm. Den Anfang macht das Krippenspiel in der Domgemeinde. „Am Ende können die Familien einzeln nach vorne kommen und sich segnen lassen“, sagt er. Lange bleiben kann er nicht. „Um 17.30 Uhr ist Christmette in Pye. Und danach fahre ich direkt rüber zu St. Barbara. Die 18-Uhr-Messe dort hat jemand anderes, aber dort ist die Weihnachtsfeier für alleinstehende Menschen der Gemeinschaft St. Egidio; da bin ich gerne mit dabei.“ Um dann zurückzueilen. „Um 22.30 Uhr ist die Christmette im Dom. Das ist natürlich nochmal eine besondere Feier.“ Wenn die zu Ende ist, dürfte es deutlich nach Mitternacht sein. „Ich setze mich dann zu Hause noch mit einem Glas Wein aufs Sofa und höre Bachs Weihnachtsoratorium“, sagt Wilhelm und schränkt ein. „Naja, den Anfang. Bis zum Ende komme ich sicher nicht.“





Denn am nächsten Morgen muss er wieder ausgeschlafen sein. Nächste Messe, nächste Predigt. „Ich bin in Liebfrauen in Eversburg“, sagt er. Und das war‘s für den Tag. „Geradezu luxuriös“ findet er diese Situation – nur eine Messe – und fährt zu Eltern und Geschwistern nach Hagen. Erst am nächsten Morgen muss er wieder ran: „Am 2. Feiertag bin ich erst in St. Barbara und am Schluss nochmal im Dom“, sagt Wilhelm. Und dann hat er frei. Und fährt nach Lantershofen, südlich von Bonn, um sich mit Studienfreunden zu treffen, die quer durch Deutschland ihren Dienst tun. „Wir machen uns einen gemütlichen Abend. Der kann auch länger werden, wir werden dort nämlich übernachten.“

Trotz der vielen Gottesdienste: Thilo Wilhelm wirkt entspannt, wenn er über Weihnachten redet. „Ich freu mich drauf“, sagt er. „Die meiste Arbeit ist schließlich vorher, wenn man alles vorbereiten muss.“ Sicher sei er bei den großen Gottesdiensten etwas angespannt, „aber kaputt bin ich hinterher nicht. Ich freu mich doch, wenn die Leute sich freuen.“

Bernhard Stecker, Pfarrer von Christus König in Haste

Bernhard Stecker hat es in diesem Jahr richtig gut. Er ist Pfarrer der Pfarrei Christus König in Haste, zu der auch die Franziskus-Kirche in der Dodesheide und die Heilig-Geist-Kirche auf dem Sonnenhügel gehören. „Aber die Heilig-Geist-Kirche wird gerade umgebaut“, sagt der Stecker. „Deshalb haben wir dieses Jahr nur in zwei Kirchen Weihnachtsgottesdienste.“ Mit zwei Priestern. „Da habe ich jeden Tag nur einmal Messe“, so Stecker. „Das ist purer Luxus.“







Den er vor allem mit seinen Geschwistern genießt. „Meine Eltern und eine meiner Schwestern sind bereits gestorben“, sagt Stecker. Die anderen vier Geschwister, drei davon wohnen im Emsland und im Münsterland, sieht er zu Weihnachten. „Und mein Bruder aus Berlin wohnt die gesamten Weihnachtstage bei mir“, sagt er. An Heiligabend seien sie zu viert. „Ich habe hier keine Junggesellenbude. Wir feiern das ganz klassisch familiär.“

Nicht so viel los wie sonst

Und auch an den Tagen nach Weihnachten sei er viel unterwegs in Sachen Freunde und Familie. Sicher sei auch schon das nächste Wochenende vorzubereiten. „Aber insgesamt ist doch nicht so viel los wie sonst, deshalb genieße ich diese Zeit“, so Stecker. Schön, wenn eine Kirchenrenovierung, in der sonst so viel Arbeit steckt, auch ihr Gutes hat.

Joachim Kieslich, Pfarrer in Belm und Icker

Joachim Kieslich ist Pfarrer in Belm und Icker. Drei Kirchen gehören zu seinem Bereich: die alte Dionysius-Kirche und die Pfarrkirche St. Josef in Belm und die Kirche „Schmerzhafte Mutter“ in Icker. „Heiligabend ist am meisten los“, sagt Kieslich. „Um 17.30 Uhr ist die Christmette in St. Josef, um 22 Uhr in Icker.“ Dazwischen lässt er sich von seinen Eltern verwöhnen. „Sie wohnen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein“, sagt Kieslich. „Sie kommen schon seit Jahren über die Weihnachtstage zu mir und kümmern sich um alles. Baum, Krippe, Essen – ich bin da köstlich versorgt.“

Heiligabend gemeinsam mit den Jugendlichen

Das muss er auch sein, denn nach der 22-Uhr-Messe ist noch lange nicht Schluss. „Ich fahre direkt ins Pfarrheim nach Belm. Da treffen sich die Jugendlichen – und ich sorge für Getränke“. So „bis halb zwei, zwei“ sei er dabei. „Ich freue mich, wenn die Jugendlichen kommen, und die freuen sich, glaube ich, wenn ich vorbeikomme.“

Es folgt eine kurze Nacht. „Am ersten Weihnachtstag habe ich um 9.15 Uhr die Frühmesse“, sagt Kieslich. Danach ist er bis mittags unterwegs und bringt die Kommunion zu den Kranken. „Das ist eine sehr schöne Tradition bei uns“, sagt Kieslich und betont, dass er nicht alleine unterwegs ist. „Auch der Diakon und ein paar Ehrenamtliche bringen die Krankenkommunion herum, damit an Weihnachten möglichst viele besucht werden können.“ Wenn alles erledigt ist, warten die Eltern mit dem Mittagessen. „Und dann bin ich platt. Dann brauche ich die Horizontale.“





Am 2. Feiertag geht es ruhiger zu. „Ich habe eine Messe und danach frei. Manchmal machen wir einen Spaziergang oder einen kleinen Ausflug. Je nach Lust und Wetter.“ Und dann, sagt er, schaut er schon auf die nächsten Tage. „Gar nicht so selten habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr eine Beerdigung.“ Und das nächste Wochenende mit seinen liturgischen Feiern ist auch nicht mehr weit.

Schlimm findet Kieslich das nicht. Und in diesem Jahr genießt er es besonders. „Es ist mein letztes Weihnachten in Belm und Icker“, sagt er. „Ende Januar werde ich verabschiedet und ziehe Anfang Februar nach Twistringen.“ Hat er da überhaupt noch einen Kopf für Weihnachten? „Die Leute fragen mich immer, ob ich schon beim Packen bin“, sagt Kieslich lachend. „Aber das mache erst im Januar. Weihnachten bin ich noch ganz hier!“