Osnabrück.. Besucher des Nettebads in Osnabrück können in Zukunft nicht nur in Ruhe saunieren, sondern sich dabei auf Wunsch auch unterhalten lassen: In einer neuen Eventsauna mit Platz für 150 Gäste finden täglich Aufgüsse mit Showeinlage statt.

Rote und gelbe Strahler leuchten auf, aus den Lautsprechern schallt Michael Jackson, und in der Mitte des Raumes ziehen zwei kostümierte Frauen alle Blicke auf sich. Die Szene könnte aus einer Party stammen – stünde in der Mitte des Raumes nicht ein quadratischer Ofen, der 85 Grad Hitze erzeugt. Auf diesen tropfen während der Inszenierung duftende, ätherische Öle. Die Vorführung ist einer der Showaufgüsse, die in der neuen Tapahtuma-Sauna künftig täglich stattfinden.



Tapahtuma ist finnisch und bedeutet „Event“.

Das Wort „Tapahtuma“ steht im Finnischen für das, was neudeutsch als „Event“ bezeichnet wird – also eine besondere, teilweise sogar spektakuläre Veranstaltung. Die Event-Sauna sei ein neuer Trend, erklärte Hendrik Pötter. Er ist der Geschäftsführer der Badegärten Eibenstock, hat ein Saunabuch veröffentlicht und gilt laut Wolfgang Hermle, Leiter der Bäder der Stadtwerke Osnabrück, als „Saunapapst“. „Gäste wollen emotional mitgenommen werden“, glaubt Pötter. Ob beim Einkaufen oder in der Sauna, Besucher wollten ein „wirkliches Erlebnis“. Das müsse allerdings nicht immer laut und aufregend sein, einige Showaufgüsse arbeiteten auch mit Klangschalen oder Meditationen.





Die verschiedenen Shows überlegen sich die Saunameister selbst. „Wir haben mit unserem Team einen Schauspiel-Workshop durchgeführt“ erzählte Andrea Zahmel, die Leiterin der Loma-Sauna im Nettebad. Die Saunameisterinnen Bettina Etmann und Sabine Bunnenberg freuten sich an der neuen Aufgabe, ihre Showeinlagen haben sie bereits mehrfach bei Aufguss-Weltmeisterschaften präsentiert. „Wir haben unseren Beruf zum Hobby gemacht“ so Etmann.

In anderen Saunen bleibt es ruhig

Dass die neue Eventsauna nicht jedermanns Geschmack treffen wird, ist Hermle klar: „Wir haben Gäste, die mögen so etwas nicht“, sagte er und versichert, dass es in den übrigen Saunen des Nettebades weiterhin ruhig zugehen wird. Die Erweiterung der Saunalandschaft sei allerdings dringend nötig gewesen, so Hermle. Aufgüsse seien so beliebt, dass selbst unter der Woche einzelne Saunen überfüllt seien. Mit der Tapahtuma-Sauna soll sich das ändern.





Gut eine Million Euro haben die Stadtwerke in die neue Hütte investiert, ein halbes Jahr lang baute die Firma Schnieders daran. Die Sauna besteht ausschließlich aus Kelo-Holz, das mehrere Jahrhunderte alt ist und aus Finnland stammt. Es gilt als besonders robust und nachhaltig. Findet gerade kein Aufguss statt, wirkt "Tapahtuma" wie eine gewöhnlich Sauna, ist aber außergewöhnlich groß: 150 Personen passen in die vier Etagen. In der obersten Reihe gibt es übrigens zwei Throne, auf die freche Gäste von den Saunameistern zum Extraschwitzen versetzt werden - denn Plappern ist während der Show nicht erwünscht.