Osnabrück. Die FDP im Kreis Osnabrück sieht sich als als einzige verbliebene wirtschaftlich konservative Fraktion, nachdem die CDU durch die überraschende Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus mit Millionen aus Kreismitteln politisch nach links gerückt ist. Warum es für die CDU bei den Haushaltsberatungen schwierig wird, die Liberalen von der Wohnungsbaustrategie zu überzeugen.

FDP-Fraktionschef Matthias Seestern-Pauly macht nach dem überraschenden von der CDU getragenen Vorstoß zu den geplanten Millionen für bezahlbaren Wohnraum im Landkreis Osnabrück deutlich, dass die FDP „dem Weg der sozial Marktwirtschaft weiter folgen will, um bezahlbaren Wohnraum zu erreichen“. Seestern-Pauly zeigt sich verwundert, „dass viele politische Akteure die Lösung der derzeitigen Wohnungsknappheit in mehr staatlichem Handeln sehen“. Dem FDP-Bundestagsabgeordneten zufolge „waren es doch die vielen staatlichen Eingriffe und Regulierungen in der Vergangenheit, die erst die jetzige, angespannte Situation am Wohnungsmarkt mitverursacht haben“. Deshalb sind die Freien Demokraten der Auffassung, dass nun vor allem „die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit wieder genügend gebaut und somit mehr Wohnraum geschaffen wird“. Hierzu bedürfe es Anstrengungen auf Bundes- und Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene. Die Grundvoraussetzung für mehr Wohnungsbau würden vor Ort geschaffen: genügend und bezahlbares Bauland. Zusätzlich hierzu müsse es zu einem wirklichen Bürokratieabbau kommen, damit Bauverfahren einfacher und schneller werden. Nicht zuletzt sorge der Staat durch die Grunderwerbssteuer dafür, dass die Eigentumsquote in Deutschland nach wie vor weit unter der der europäischen Nachbarn liege. Aus diesem Grund setzen sich die Freien Demokraten für einen Freibetrag für die erste selbstgenutzte Immobilie ein.

FDP kritisiert CDU für „Rekommunalsierung der Infrastruktur“

Die derzeitigen Planungen des Landkreises sehen 200 neue Wohnungen im gesamten Landkreis vor. Seestern-Pauly betont: „Dies entspricht am Ende nicht einmal sechs Wohnungen pro Gemeinde. Wir rekommunalisieren auf diese Weise einen großen Bereich der Infrastruktur, ohne die gewünschte Wirkung zu erzielen, nämlich bezahlbaren Wohnraum in ausreichendem Maße zu schaffen.“ Zielführender ist es aus Sicht der FDP, neben Bürokratieabbau und dem ausreichenden Ausweisen von Bauland, das Wohngeld zu erhöhen, um sicherzustellen, dass die benötigte Hilfe auch bei denen ankommt, die hierauf angewiesen sind.

Grüne: Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen fördern

Die Grünen-Kreistagsfraktion beantragt zum anstehenden Haushalt hingegen, dass der Landkreis sich verstärkt um den Wohnungsmarkt kümmert. Der Kreis soll bezahlbaren Wohnraum nach Vorstellung der Öko-Partei für Haushalte mit geringem Einkommen fördern, „denn immer häufiger sind Bürger nicht in der Lage, sich über den üblichen Markt angemessen mit Wohnungen zu versorgen“, heißt es in einem Antrag der Grünen-Kreistagsfraktion. Das Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises biete die Grundlagen und Daten für eine Bedarfsplanung in den Kommunen. Da in einigen Kommunen des Landkreises bereits Wohnungsbaugesellschaften vorhanden seien und eine eigene Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises zur Zeit politisch nicht umsetzbar sei, fordern die Grünen die Einrichtung eines Wohnungsbau-Teams oder einer Task Force „Energieeffizient und bezahlbar wohnen“.

Mit der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück (BGLO), privaten- und caritativen Bauunternehmensträgern stünden auf dem Markt Akteure zur Verfügung, die die Umsetzung in Regie des Landkreises oder der Kommunen übernehmen müssten. Die Zielsetzung „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum entsprechend der Bedarfe“ soll im Landkreis nach Vorstellung der Grünen konsequent und strukturiert umgesetzt werden.

Mindestens drei Millionen Euro für den Wohnungsbau im Kreis Osnabrück

Der Landrat Michael Lübbersmann (CDU) hatte vergangene Woche überraschend vorgeschlagen, dass der Landkreis Osnabrück den Wohnungsbau mit hohen Beträgen unterstützen soll. Eine Förderung aus dem Kreishaushalt von mindestens drei Millionen Euro sei im kommenden Jahr erforderlich. Der CDU-Fraktionschef Martin Bäumer hatte angekündigt, dass die Christdemokraten Lübbersmanns Vorschlag mittragen.

Landratskandidat Baier fordert Anreize zum Wohnungsbau für alle Akteure im Markt

Der von der SPD unterstützte Landratskandidat Horst Baier, der den Wohnungsbau im Landkreis vor knapp zwei Wochen als sein stärkstes Wahlkampfthema erkannt hatte, hält die Vorschläge seines Widersachers im Wahlkampf für unausgegoren. Baier, der selbst Aufsichtsratsmitglied der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück (BGLO) ist, hält eine Kapitalausstattung nur einer privaten Kapitalgesellschaft, die zudem über genug eigenes Geld verfügt - womit er die BGLO meint - nicht für zielführend. Es müssten Anreize für alle Akteure im Markt geschaffen werden. Darüber hinaus schlägt Baier vor, dass der Landkreis die Kreissparkassen und die Sparkasse Osnabrück auffordert, selbst im Wohnungsmarkt zu investieren und sich mit günstigen Krediten an einem Wohnbauprogramm oder Förderfonds beteiligt.

