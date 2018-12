Osnabrück. Ende des Jahres stellt die Hebammenzentrale Osnabrück ihre Arbeit ein. Für schwangere Frauen und ihre Familien wird es dann schwieriger, eine Hebamme zu finden. Die Osnabrücker Christdemokraten und die Grünen wollen nun einen Weg finden, wie das Angebot fortgeführt werden kann.

„Die wichtige Arbeit der Hebammenzentrale in Osnabrück muss fortgesetzt werden. Wir fordern die Verwaltung daher auf, die Einrichtung und Finanzierung in freier oder kommunaler Trägerschaft zu prüfen", teilen Rita Feldkamp und Günter Sandfort von der CDU-Ratsfraktion als Reaktion auf den Artikel unserer Zeitung über die Schließung der Hebammenzentrale in einer Pressemitteilung mit.

„Vor diesem Hintergrund haben wir dieses Anliegen im Jugendhilfeausschuss thematisiert und eine Anfrage an den Ausschuss für Soziales und Gesundheit gerichtet. Zudem ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang sich der Landkreis Osnabrück an der Finanzierung beteiligen würde, da es sich um ein überregionales Angebot für die Gesundheitsregion Osnabrück handelt", teilt Sandfort mit. (Weiterlesen: Die Hebammenzentrale Osnabrück schließt, aber was wird aus den Schwangeren?)

"Wir brauchen Lösungen, keine Vertröstungen“

"Mit Sorge" verfolgen auch die Osnabrücker Grünen die drohende Schließung der Hebammenzentrale: „Das ist ein wichtiges Angebot in der Stadt für die Versorgung von Schwangeren und jungen Müttern. Wir erwarten, dass die Verwaltung kurzfristig Vorschläge macht, wie die Arbeit der Zentrale weitergeführt werden kann. Wer ein familienfreundliches Klima in der Stadt will, der muss auch werdende Mütter und die wichtige Arbeit von Hebammen unterstützen“, erklären der Fraktionsvorsitzende, Volker Bajus, und die sozialpolitische Sprecherin, Anke Jacobsen ebenfalls in einer Pressemitteilung.

Nun stünden Stadt und Landkreis in der Verantwortung zu klären, wie die Vermittlungsarbeit weitergehen kann. „Das ist schon ein herber Rückschlag für Osnabrück. Wir haben die Verwaltung daher auf der kommenden Sitzung des Sozialausschusses um Stellungnahme gebeten. Wir brauchen dann aber auch Lösungen, keine Vertröstungen“, kündigte Jacobsen an, die auch Vorsitzende des Sozialausschusses ist.

Das Ende der Hebammenzentrale Osnabrück

Die Hebammenzentrale Osnabrück ist ein von Hebammen im Jahr 2001 gegründeter Verein. Durch diesen können Frauen mit nur einem Anruf eine Hebammen finden. Im Gegenzug konnten Hebammen ihren Kundenstamm auf- und ausbauen. Eine Mitgliedschaft kostet die Hebammen Geld und bedeutet Mehrarbeit, die nur mit einem kleinen Unkostenbeitrag honoriert werden konnte. In Zeiten eines Babybooms und zeitgleichen Hebammenmangels in Osnabrück habe sich für den Verein jedoch keine andere Möglichkeit als die Auflösung geboten, sagte Hebamme Arezou Alipour: Weiterlesen: "Die Grenzen der Belastbarkeit sind erreicht."

Damit Schwangere in Zukunft nicht in ein Versorgungsloch fallen, regen die Osnabrücker Hebammen die Gründung einer kommunal getragenen Hebammenzentrale an, wie es sie beispielsweise im Landkreis Oldenburg und in Hannover gibt. Letztere ist eine Kooperation des Niedersächsischen Hebammenverbandes und Pro Familia, in der alle Hebammen eingetragen sind. Die Vermittlung übernimmt dann ebenfalls eine Hebamme, allerdings hat sie dafür eine Teilzeitstelle.



Anzeige Anzeige

„Es kann doch nicht sein, dass andere Regionen wie Hannover oder Oldenburg so ein Angebot unterstützen und wir lassen das sehenden Auges kaputtgehen. Hier ist jetzt ein gemeinsames Vorgehen gefordert“, sagt Grünen-Politiker Bajus.