Osnabrück. Die Hauptschule Dissen mit ihrer Schülerfirma Teamwork und der Osnabrücker Verein School Project Malawi sind die diesjährigen Gewinner des Afrika-Preises, der alle zwei Jahre von der „Ellen und Karl-Heinz Hornhues Stiftung Pro Afrika“ ausgelobt wird.

„Auch wenn wir nur ein kleiner Tropfen auf heißen Steinen sind, viele Tropfen ergeben einen Regen“, wird Stifter Karl-Heinz Hornhues in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück zitiert. Elf Schulen und Organisationen aus Stadt und Landkreis Osnabrück hatten sich bei der Jury beworben, die sich aus Hornhues selbst sowie Nadine Böttcher (Help-Age), Michael Süssle (Viva con Agua) sowie Lara Beutelspacher und Monika Dieckmann aus dem Büro für Friedenskultur zusammensetzt.

Auszeichnung für Osnabrücker Verein

Der Osnabrücker Verein School Project Malawi engagiert sich in ländlichen Regionen in Malawi. Dort ist vor allem die Sicherung des Schulbetriebs der „Mackenzie Nursery and Primary School“ in der Nähe von Salima ein Schwerpunkt. Außerdem hilft der Verein den Dorfbewohnern mit Wasser-, Sanitär- und Solarprojekten.

Auszeichnung für Dissener Schule

Die Hauptschule Dissen kooperiert mit Hilfsorganisationen, die in Uganda und Nigeria tätig sind. 2012 waren Schüler, Eltern und Lehrer aus der Partnerschule, dem St.-Gregory’s-College in Amiri zu Gast im Südkreis. In der Folge gründete sich der Verein "Amiri United in Europe" (AUE), der den Bau eines „Centers zur beruflichen Qualifizierung“ unterstützt. Eine Zusammenarbeit gibt es auch mit der Hilfsorganisation "Making a Difference in Uganda face to face" Madufafa im Dorf Kinaawa bei Kampala.