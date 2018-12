Am Mittwoch durchkämmten Bereitschaftspolizisten das Waldgebiet bei Hasbergen, in dem die Frauenleiche gefunden wurde. Foto: NWM-TV

Hasbergen. Am Montagnachmittag hat eine Spaziergängerin in einem Waldgebiet bei Hasbergen eine Frauenleiche gefunden. Die ältere Frau wurde den Ermittlern zufolge getötet. Am Mittwoch durchkämmten Bereitschaftspolizisten das Waldstück auf der Suche nach Hinweisen.