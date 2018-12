Von Tiernummern hat Roncalli sich verabschiedet. Trotzdem bekommt das Publikum beim Osnabrücker Weihnachtscircus 2018 mächtige Elefanten und galoppierende Pferde zu sehen – dank modernster Holografie-Technik.

Die Vorstellung könnte kaum spektakulärer beginnen: Das Licht im Zirkuszelt geht aus, und mit einem Mal kreisen goldene Pferde um die Manege. Wenig später tauchen drei riesige Goldfische auf, majestätische Elefanten trompeten ins Publikum und stellen sich schnaubend auf die Vorderbeine. Und zum Schluss schwebt ein Heißluftballon herab – mit Roncalli-Gründer Bernhard Paul alias Clown Zippo, verkleidet als König auf einem Thron...

Minutenlange 3-D-Projektion

Doch der Schein trügt. Die Nummer, mit der Roncalli den Weihnachtscircus 2018 in Osnabrück eröffnet, zeigt weder Mensch noch Tier aus Fleisch und Blut. Nichts von dem, was den Besuchern in den ersten Minuten der Show geboten wird, ist echt. Sondern ein dreidimensionales Hologramm.











Digitales Blendwerk

Zwei Jahre Planung und mehr als 300.000 Euro allein für die Technik hat Roncalli in das digitale Blendwerk gesteckt. Im April feierte es Weltpremiere in Köln, wo der Zirkus auf seiner diesjährigen "Storyteller"-Tournee Station machte. Jetzt ist die Holo-Manege gut zwei Wochen lang im Osnabrücker Weihnachtscircus an der Halle Gartlage zu sehen. Doch wie funktioniert der Trick?

Roncalli-Sprecher Markus Strobl erklärt:

Die 300-Grad-Projektion wird erzeugt von elf computergesteuerten Hochleistungslaser-Beamern, die ringsum an den Galerie-Logen angebracht sind.









Gestochen scharf

Mit der vereinten Rechenkraft von 3000 Prozessoren, bereitgestellt über das Internet, und Lampen, die jede für sich 80-mal stärker strahlen können als eine Leuchtturm-Birne, werfen die Geräte ihre bewegten Bilder dann gemeinsam auf ein ringförmiges Netz aus halbdurchsichtigem, spezialbeschichtetem Gitterstoff – sogenannter Gaze. Und zwar in einer sagenhaften Auflösung von 13.751 mal 1920 Pixeln. Das ist fast elfmal mehr, als ein handelsüblicher Full-HD-Fernseher schafft.

Auch das Kontrastverhältnis der Roncalli-Videoprojektoren scheut keinen Vergleich. Es beträgt 1:200.000, das heißt: Der hellste dargestellte Punkt ist 200.000-mal heller als der dunkelste. Selbst die besten Heimkino-Beamer können da bei Weitem nicht mithalten. (Weiterlesen: Bremsen manipuliert? Verwirrung um Roncalli-Zug)





Zirkus neu erfinden

"Der klassische Zirkus ist 250 Jahre alt. Wir erfinden ihn gerade wieder neu", sagt Strobl. Roncalli zeige, dass es auch ohne lebende Tiere geht.

Und dank der Holografie-Technik sei in der Manege künftig alles möglich. Schon jetzt gebe es jede Menge Ideen, um das einzigartige Showelement in der Winterpause weiterzuentwickeln.

