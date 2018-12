Osnabrück. Hunderte Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus in und um Osnabrück warten weiterhin darauf, ihre engsten Angehörigen zu sich zu holen, manche schon seit mehr als zwei Jahren. Ein Osnabrücker Bündnis aus Vereinen und Organisationen wie Caritas, Diakonie und Exil kritisiert, dass die seit August geltende Neuregelung zum Familiennachzug "nur sehr nachlässig umgesetzt" wird.

Das schreibt das Bündnis in einem offenen Brief, der sich an die Mitglieder des Osnabrücker Rates und Kreistages sowie die hiesigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten richtet.

An die 1000 Flüchtlinge in Osnabrück haben nur einen eingeschränkten ("subsidiären") Schutzstatus erhalten.Bis August 2018 war es ihnen – im Gegensatz zu Flüchtlingen mit vollem Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention – untersagt, ihre Ehepartner und Kinder nachzuholen. Dann trat ein Kompromiss in Kraft, auf den sich die Große Koalition in Berlin geeinigt hatte: 1000 Angehörige der subsidiär Geschützten sollten monatlich ins Land kommen dürfen.

Kontingent bundesweit nicht ausgeschöpft

Doch dieses Kontingent ist bislang kaum ausgeschöpft worden, da die zuständigen Behörden nicht hinterherkommen. "Bis Ende November sind deutschlandweit nur 1562 Visa zum Zwecke des Familiennachzugs erteilt worden", schreibt das Osnabrücker Bündnis. Nicht genutzte Kontingentplätze aus den Vormonaten drohen mit Jahresende zu verfallen – so hatte es der Gesetzgeber festgelegt. "Die jetzt teilweise seit über zwei Jahren ersehnte Familieneinheit rückt weiter in die Ferne", kritisiert das Bündnis. "Es darf nicht sein, dass aus Gründen der Verfahrenssteuerung Familiennachzugsmöglichkeiten im Ergebnis nicht realisiert werden können."

Das Bündnis bittet daher um Unterstützung und appelliert an die angeschriebenen Abgeordneten, sich für eine Beschleunigung der Verfahren einzusetzen und dafür, "dass die seit August nicht genutzten Kontingentplätze in das neue Jahr übernommen werden können."

Unterzeichner sind Caritas, Diakonie, Flüchtlingshilfe Rosenplatz, Exilverein, Refugee Law Clinic und der Runde Tisch der Religionen.