Diese Bäckereien in Osnabrück haben an Weihnachten geöffnet CC-Editor öffnen

Hier gibt es eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäckereien an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtstag. Foto: dpa

Osnabrück. Viele Bäckereien in Osnabrück haben an den Weihnachtstagen geöffnet. Hier gibt es eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäckereien an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtstag.