Baustelle am Osnabrücker Blumenhaller Weg wandert weiter

Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Die Kanalbauarbeiten am Blumenhaller Weg schreiten weiter voran. Im Kreuzungsbereich mit der Kromschröderstraße sind sie abgeschlossen, der Kreuzungsbereich wird am Dienstag, 18. Dezember, wieder freigegeben. Die Baustelle wandert dann weiter gen Westen in Richtung Alfred-Delp-Straße.