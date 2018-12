Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück will im kommenden Jahr rund 44 Millionen Euro vor allem in die Infrastruktur investieren. Das erklärte die Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter bei der Haushaltseinbringung im Osnabrücker Kreistag. Auch vor dem Hintergrund der hohen Investitionen seien neue Schulden unumgänglich.

Erstmals stellte mit Bärbel Rosensträter eine Frau den Haushaltsentwurf für den Landkreis Osnabrück vor. Rosensträter ist seit September dieses Jahres Erste Kreisrätin und bei der Kreisverwaltung als Kämmerin für die Zahlen zuständig. Sie präsentierte den Kreistagsabgeordneten einen neuen Rekordhaushalt: Rund 593 Millionen Euro beträgt das Volumen für das Jahr 2019, knapp sieben Millionen Euro mehr als 2018. Für das aktuelle Haushaltsjahr prognostizierte Rosensträter ein Plus von etwa 6,8 Millionen Euro.

Defizit sechs Millionen Euro?

Aus der schwarzen könnte im kommenden Jahr eine rote Zahl werden: Der von Rosensträter vorgestellte Haushaltsentwurf sieht ein Defizit von rund sechs Millionen Euro vor, über das die Kreispolitik nun zu beraten hat. "Bis zu unserem Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können, müssen wir noch ein paar Schritte gehen", sagte die Erste Kreisrätin mit Blick auf die anstehenden Beratungen mit der Politik. Im März soll der Haushalt beschlossen werden.

Neue Schulden

Im kommenden Jahr will der Landkreis erstmals nach einigen Jahren wieder neue Schulden machen: Der Schuldenstand steigt laut Haushaltsentwurf in 2019 um 13,5 Millionen Euro auf dann rund 43,5 Millionen Euro. "Investitionen in die Zukunft rechtfertigen auch eine Finanzierung in die Zukunft", sagte die Erste Kreisrätin mit Blick auf geplante Ausgaben in Millionenhöhe. Konkret sieht der Haushaltsplan Investitionen von rund 44 Millionen Euro vor. Alleine 13,5 Millionen Euro will der Landkreis in den weiteren Breitbandausbau stecken. Hintergrund: Bis 2021 sollen rund 93 Prozent der Haushalte im Kreisgebiet mit schnellem Internet versorgt sein. Dafür werden in den Folgejahren weitere Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe fällig.

Investitionen in Schule und Straße

Erhebliche Ausgaben will sich der Landkreis außerdem im Bereich der Schulinfrastruktur leisten. Durch die Wiedereinführung von G9 an Gymnasien werden alleine in 2019 rund sechs Millionen Euro benötigt. Mehraufwendungen sind außerdem für die Sanierung und die Ausstattung von Schulen vorgesehen. Die Digitalisierung im Bildungsbereich schlägt mit 2,75 Millionen Euro zu Buche. Mehr als 20 Millionen lässt sich der Landkreis außerdem die Schülerbeförderung kosten.

15 Millionen Euro will der Kreis im kommenden Jahr in die Verkehrsinfrastruktur stecken. Dazu gehört neben dem Ausbau des Radwegenetzes auch der Bau eines zweiten Autobahnanschlusses für den Niedersachsenpark in Rieste. Rosensträter lenkte zudem den Blick auf die Entwicklung der Kreisumlage: Nach der angekündigten Senkung um drei Punkte für die kommenden drei Jahre würden die Kommunen jährlich zwar um zwölf Millionen Euro entlastet, der Kreishaushalt jedoch um die gleiche Summe belastet.

Die größten Posten im Kreishaushalt sind übrigens die Budgets für den Sozialbereich (282 Millionen Euro) und den Kinder- und Jugendbereich (115 Millionen Euro). Abzüglich der Erstattungen durch Land und Bund bleibt der Kreis hier auf rund 140 Millionen Euro Kosten sitzen.