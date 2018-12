Osnabrück. Von der Geburt über die unbefleckte Empfängnis bis hin zur himmlischen Krönung: Im neu gestalteten Dürer-Kabinett des Kulturgeschichtlichen Museums hängt aktuell zur Weihnachtszeit eine Holzschnittfolge zur Geschichte der heiligen Maria.

Wie in einem Wimmelbuch viel zu entdecken gibt es auf den insgesamt 17 ausgestellten, seit 1502 entstandenen Motiven des Marienzyklus, die Albrecht Dürer im Jahre 1511 zu einer chronologisch geordneten Mappe zusammengetragen hat - inklusive Deckblatt, das Maria als auf einer Mondsichel thronende Himmelsgöttin zeigt. Die fein und filigran kleinteilig gearbeiteten und entsprechend detailreichen Holzschnitte zwingen den Betrachter geradezu, genauer hinzuschauen, um die Besonderheiten und Auffälligkeiten an Dürers Darstellungen zu erkennen.

Josef als Alibi

Unter der fachkundigen Anleitung von Museumsmitarbeiter Hanjo Volke fiel den Besuchern einer Sonderführung am Dritten Advent etwa auf, dass Josef stets als alter, skeptisch und teilnahmslos wirkender Mann gezeichnet wird. Ihm eher eine nicht gleichwertige „Alibi“-Funktion zuteilwerden zu lassen, sei allerdings nicht nur für die Zeit der Renaissance „keineswegs unüblich“, wie der Theologe betonte. Viel bemerkenswerter sei, dass Dürer auch viele nicht in der Bibel verbriefte Legenden rund um das Marienleben in seine Arbeit hineingebracht habe, sagte Volke. So widmet sich etwa ein Motiv der Auserwählung, ein anderes der Beschneidung Jesu und am Ende erweitert die himmlische Krönung der Mutter Gottes die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist um ein viertes Element. Auch darauf, dass Dürer bei der Darstellung der Anbetungsszene darauf verzichtet, glitzernde Pokale und andere prachtvolle Geschenke zu zeigen, machte der Experte aufmerksam. Nicht materieller Protz und Prunk, sondern eher der geistliche Aspekt steht im Vordergrund.

Zutrauen in Engel

Auffällig und unüblich ist zudem, dass Maria bei Dürer für ihr Kind „nicht zuständig“ ist, wie Volke es ausdrückt. Sie hat den Sohn zwar stets im Blick und auch Angst um ihn, überlässt das Kümmern aber den Engeln. Dürer selbst ist zwar zeit seines Lebens katholisch, aber dem evangelischen Glauben stets nahe stehend und als nicht zuletzt auch in eigener Sache sehr geschäftstüchtiger Kaufmann sehr wohlhabend gewesen - ein in der Nürnberger Malergilde organisierter Handwerker, der sich im Ausland als „Künstlerfürst“ feiern ließ, wie die Teilnehmer am Rande der so kurzweiligen wie informativen vorweihnachtlichen Sonderführung erfuhren.