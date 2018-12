Osnabrück. Das ehemalige Mitglied des AfD-Bundesvorstands, Bodo Suhren, ist neuer Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion. Das teilte der Belmer unserer Redaktion Montag am Rande seiner ersten Sitzung als Kreistagsmitglied mit. Gegen den Verwaltungsbeamten Suhren läuft immer noch ein Disziplinarverfahren der Polizeidirektion Osnabrück. Suhren ersetzt den ehemaligen AfD-Kreistagsfraktionschef Felix Elsemann.

Rechtspopulist Elsemann hatte sein Mandat vor drei Monaten niedergelegt, nachdem der AfD-Landesverband ihn beschuldigt hatte, ein Neonazi-Festival besucht zu haben, obwohl Elsemann auf Anfrage unserer Redaktion dementiert hatte, an dem Neonazi-Konzert teilgenommen zu haben. Der AfD-Landeschefin Dana Guth zufolge sollen Elsemann und zwei andere Mitglieder der Osnabrücker AfD zuvor jedoch zugegeben haben, das Rechtsrock-Festival in Ostritz besucht zu haben. Aufgrund dieser „Vorverurteilung“ habe Elsemann sich jedoch veranlasst gesehen, „jegliche Tätigkeiten für die Partei einzustellen“, seine Mitgliedschaft in der AfD zu kündigen und Landrat Michael Lübbersmann in der Nacht zum 18. September über die Niederlegung seines Mandats in Kenntnis zu setzen.

(Weiterlesen: AfD-Fraktionschef Elsemann legt Kreistagsmandat nieder)

Disziplinarverfahren gegen Suhren: Dienstrechner für AfD-Zwecke genutzt?

Suhren arbeitet bei der Polizeidirektion Osnabrück aktuell als Sachbearbeiter für Schadensangelegenheiten wie Regresse und Staatshaftung. Der Vorwurf der Polizeidirektion gegen den Verwaltungsbeamten lautet: Der ehemalige stellvertretende Bundesschatzmeister der AfD soll seinen Dienstrechner während seiner Arbeitszeit für private und parteipolitische Zwecke genutzt haben. Vor einem Jahr wurde das Disziplinarverfahren gegen Suhren eingeleitet. Später ermittelte auch die Staatsanwaltschaft. Der Verdacht: Suhren soll von seinem Rechner aus geheime Polizei-Interna an den Parteivorstand übermittelt haben. Seine Büro- und Wohnräume wurden daraufhin durchsucht. Die Polizeidirektion stellte Suhren frei und entband ihn von seinen Aufgaben, er durfte für einige Monate keine Dienststelle betreten. Weil sich der Anfangsverdacht der Staatsanwaltschaft nicht erhärtete, wurde das strafrechtliche Verfahren eingestellt. Das Disziplinarverfahren gegen Suhren läuft nach Angaben des Sprechers der Polizeidirektion, Marco Ellermann, immer noch. Der AfD-Politiker selbst bezeichnet die Angelegenheit als "die geringfügige private Nutzung meiner dienstlichen Mailadresse".

Bodo Suhrens kreispolitische Themen: Verkehr, Haushalt und bezahlbarer Wohnraum

Suhren will sich in der Kreispolitik eigenen Angaben zufolge neben anderen Themen besonders für die Bereiche Verkehr, Haushalt und bezahlbaren Wohnraum engagieren.