Osnabrück. Weil sie eine Petition gegen Erdogans Kurdenpolitik unterzeichnete, erhielt die türkische Soziologin Bediz Yilmaz Berufsverbot. Mithilfe eines Stipendiums fand sie zunächst Zuflucht an der Universität Osnabrück. Nun steht die Wissenschaftlerin in Istanbul vor Gericht – wegen angeblicher Terror-Propaganda.

Als Bediz Yilmaz nach zwei Jahren wieder türkischen Boden betrat, nahmen ihr die Beamten als erstes den Pass weg. Sie ahnt: "Solange wir diese Regierung haben, werde ich ihn sicher auch nicht wiederbekommen." Yilmaz sagt das ohne erkennbare Emotion. Lange hat sie sich auf diese Situation vorbereitet; und sie hat gelernt, mit dem Schlimmsten zu rechnen. "Immerhin haben sie mich am Flughafen gut behandelt."

Im Februar 2017 sprach unsere Redaktion zum ersten Mal mit der türkischen Wissenschaftlerin, damals in ihrem Büro in der Osnabrücker Universität. Jetzt sitzt Yilmaz in ihrer Heimatstadt Mersin, direkt am Mittelmeer gelegen und nicht weit entfernt von der syrischen Grenze. Sie lebt dort mit ihren beiden Söhnen, die sie auch in Osnabrück besucht haben, und mit ihrem Mann, den sie zwei Jahre nicht gesehen hat.

Petition gegen den Krieg gegen die Kurden

Der Grund für die erzwungene Trennung waren zwei Unterschriften: Bediz Yilmaz und ihr Mann unterzeichneten eine Petition mit dem Titel "Wir werden kein Teil dieses Verbrechens sein". Die Petition fordert die türkische Regierung auf, ihren Krieg gegen die Kurden einzustellen. Vermutlich wären die Unterschriften folgenlos geblieben. Doch dann kam der Putschversuch 2016, den Präsident Recep Erdogan nutzte, um seine Willkürherrschaft zu forcieren.

Yilmaz, ihr Mann und die rund 1000 anderen Unterzeichner galten fortan als Terroristen und Landesverräter, einige wurden sogar verhaftet. Die Türkin sagt:

Ich hätte ich nie damit gerechnet, dass diese Petition so viel Feindseligkeit hervorrufen würde.





Es blieb nicht bei der Feindseligkeit. Bediz Yilmaz verlor ihren Job an der Universität; ihrem Mann, ebenfalls Wissenschaftler, erging es einige Zeit später genauso. Vor den Trümmern ihrer Existenz stehend, beschloss die Familie, dass Yilmaz die Türkei verlässt, um im Ausland Geld zu verdienen.

Forschungsschwerpunkt: Erzwungene Migration

Über eine gemeinsame Freundin kam sie in Kontakt mit Helen Schwenken, Professorin am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (Imis) der Universität Osnabrück. Mithilfe eines Stipendiums für gefährdete Wissenschaftler forschte und unterrichtete Yilmaz seit Anfang 2017 in Osnabrück. Hier widmete sie sich ihrem Forschungsschwerpunkt, der mittlerweile auch ihr persönliches Leben bestimmte: erzwungene Migration.

Nach Ablauf des Forschungsstipendiums im Oktober 2018 war für Yilmaz klar, dass sie in die Türkei zurückkehren würde. Die Trennung von der Familie habe sie nicht länger ertragen wollen, sagt sie. In ihrem Heimatland hat sie nun allerdings die vollen Konsequenzen ihrer Unterschrift zu tragen. Dazu gehört, dass sie sich vor Gericht verantworten muss. Die Anklage lautet "Propaganda für eine terroristische Organisation".

Prozessauftakt in Istanbul

Der Prozess findet in Istanbul statt, Auftakt war am 6. Dezember. "Mein Anwalt und ich haben beantragt, das Verfahren einzustellen – was erwartungsgemäß abgewiesen wurde." Mit dem Verlauf der Verhandlung ist Bediz Yilmaz trotzdem zufrieden; denn genau wie am Flughafen sei sie auch vor Gericht ordentlich behandelt worden. "Und das war bei vielen Unterstützern der Petition anders."

Nächster Sitzungstermin ist im Mai 2019. Bis dahin muss Yilmaz überlegen, ob sie sich schuldig bekennt.

Wenn ich gestehe, bekomme ich wohl nur eine Bewährungsstrafe. Wenn nicht, muss ich ins Gefängnis.





Eineinhalb Jahre Haft stünden ihr in diesem Fall bevor, wobei sie vermutlich nach einem halben Jahr wieder entlassen würde. Trotzdem wird Bediz Yilmaz voraussichtlich den Kotau vor der Justiz machen – ihrer Familie zuliebe. "Wenn ich keine Familie hätte, würde ich es anders machen und ins Gefängnis gehen."

Unterstützung aus Osnabrück

Unterstützung bekommt Bediz Yilmaz aus der Stadt, in der sie knapp zwei Jahre lang geforscht und gelebt hat. Auf Initiative ihrer Freundin und Kollegin Schwenken hat die Universität Osnabrück eine offizielle Stellungnahme abgegeben, die vor Beginn des Verfahrens in Istanbul auf einer Pressekonferenz verlesen wurde. Die Uni erklärt darin ihre volle Solidarität mit Bediz Yilmaz und versichert, dass sie das Verfahren beobachten werde. "Die Unterstützung aus Osnabrück bedeutet mir sehr viel", sagt die Angeklagte.





Wirtschaftliche Existenz vernichtet

Das Urteil in ihrem Prozess erwartet sie erst im Herbst nächsten Jahres. Doch auch wenn Yilmaz um eine Gefängnisstrafe herumkommt, ist sie eine Gefangene. Ohne Pass kann sie die Türkei nicht verlassen, und als angebliche Unterstützerin von Terroristen darf sie nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten. Beides gilt auch für ihren Mann. Der türkische Staat unter seinem despotischen Präsidenten hat das Forscher-Ehepaar und seine Familie zu Entrechteten gemacht. Ihre wirtschaftliche Existenz ist vernichtet. Mit gelegentlichen Übersetzer-Tätigkeiten verdient Yilmaz ein wenig Geld. Ihr Mann hat gemeinsam mit anderen entlassenen Wissenschaftlern ein Kulturcafé mit Bibliothek eröffnet.

Hoffnung auf politische Wende

Resigniert hat Bediz Yilmaz trotz dieser deprimierenden Situation nicht – im Gegenteil. Sie genießt es, endlich wieder mit ihrer Familie zusammen zu sein, und setzt ihre ganze Hoffnung darauf, dass sich die politische Lage in der Türkei irgendwann wieder ändert.