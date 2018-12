Osnabrück.. Das Marienhospital Osnabrück (MHO), das Christliche Kinderhospital Osnabrück (CKO) und das Klinikum Osnabrück gehören zu den ersten Krankenhäusern in Niedersachsen, an denen zum 1. Januar 2019 spezialisierte Zentren ausgewiesen werden.

Mit der Ausweisung als Zentrum werde die besondere Bedeutung der Krankenhäuser hervorgehoben und anerkannt, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann am Montag in Hannover. Den Zentren wird ermöglicht, mit den Gesetzlichen Krankenkassen über Zuschläge zu verhandeln, mit denen beispielsweise spezielle Leistungen und besondere Koordinierungsaufgaben zusätzlich vergütet werden. „Krankenhäuser, die in Niedersachsen seltene, komplexe oder kostenaufwändige medizinische Leistungen durchführen, sollen diese auch entsprechend vergütet bekommen“, unterstrich die Ministerin. Auch werde die herausragende Kompetenz und besondere Expertise für die Patienten erkennbar. In diesen Zentren würden sehr komplexe medizinische Leistungen erbracht.

Traumazentrum MHO

Das gilt im MHO für das überregionale Traumazentrum, das die Versorgung schwerst- und mehrfachverletzter Patienten auf höchstem Niveau übernimmt. Hier steht rund um die Uhr ein hochqualifiziertes Behandlungsteam aus speziell ausgebildeten Ärzten und Pflegern für eine schnelle und effiziente Versorgung bereit. Unter der Leitung von Prof. Dr. Uwe Joosten werden die Notfallpatienten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr durch Fachärzte der Speziellen Unfallchirurgie, Anästhesie, Radiologie und Neurochirurgie unter Beteiligung von Fachärzten aus weiteren fünf Fachbereichen interdisziplinär versorgt. In den speziell dafür ausgestatteten Schockräumen der zentralen Notaufnahme können lebensrettende Maßnahmen umgehend eingeleitet werden.

Finanzielle Sicherheit

Das CKO ist eines von nur zwei niedersächsischen Krankenhäusern, die als Zentrum für Pädiatrie ausgewiesen werden. Das andere ist das Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Das CKO nimmt damit als einziges im Nordwesten Niedersachsens besondere Aufgaben wahr, die über das normale Spektrum einer Kinderklinik hinausgehen. Hierzu gehört die überregionale Versorgung von Patienten und die Wahrnehmung von krankenhausübergreifenden Tätigkeiten oder Kooperationen mit anderen Kliniken. Auch besondere Versorgungsaufträge des Krankenhauses (zum Beispiel für seltene Erkrankungen) gehören dazu.

Das bedeutet zugleich, „dass die hohen Kosten dafür von den Krankenkassen getragen werden können und müssen“, erläutert CKO-Geschäftsführer Michael Richter: „Für uns bringt die Ausweisung als Zentrum insbesondere eine größere finanzielle Sicherheit, da wir in der Kinder- und Jugendmedizin einen hohen Notfallanteil haben und unsere Belegung stärkeren Schwankungen unterworfen ist als bei anderen Kliniken“, so Richter: „Zudem freuen wir uns natürlich, dass unser Versorgungsanspruch für die Region Osnabrück und die angrenzenden Landkreise nun auch durch das Ministerium im Krankenhausplan abgebildet wird.“ Das Christliche Kinderhospital biete neben der Kinder- und Jugendmedizin viele weitere Spezialisierungen wie Allergologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Endokrinologie, Diabetologie, Neurologie, Nephrologie, Neonatologie, Intensivmedizin und Kardiologie. Auch gebe es eine eigene Kinderchirurgie, „über die nur noch wenige Krankenhäuser in Deutschland verfügen“.

Ambulante Sprechstunden

Das CKO stehe zudem als Kooperationspartner für viele benachbarte Kliniken zur Verfügung. Eine Tagesklinik und zahlreiche ambulante Sprechstunden rundeten das Angebot für kranke Kinder und Jugendliche ab. Die Nachsorgeeinrichtung „Starthilfe“ des CKO kümmere sich auch lange nach der Entlassung von Frühgeborenen um die Versorgung zu Hause. „Wir wollen, dass jedes Kind in unserer Region gut bei uns aufgehoben ist und auf einem sehr hohen fachlichen Niveau versorgt werden kann“, betont Prof. Dr. Norbert Albers, Ärztlicher Direktor des CKO.

Zentrum für Schlaganfall-Behandlung

Im Klinikum Osnabrück werden jährlich rund 1.700 Schlaganfallpatienten behandelt. Mit über 300 Thrombektomien (minimalinvasive Entfernung eines Blutgerinnsels im Kopf) im Jahr 2017 zählt das Klinikum zu den größten Thrombektomie-Zentren Deutschlands, die an der zentralen Qualitätssicherung in der Schlaganfallbehandlung teilnehmen. Das Neuromedizinische Zentrum verfügt mit der überregionalen Stroke-Unit über das höchste Zertifikat der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG).

Anzeige Anzeige

Martin Eversmeyer, Geschäftsführer am Klinikum Osnabrück: „Wir freuen uns sehr, dass das Klinikum Osnabrück als Fachzentrum für Schlaganfallmedizin anerkannt wurde. Unsere hohe Struktur- und Prozessqualität in der Diagnostik und Therapie rechtfertigt die Berücksichtigung als besonderer Leistungserbringer in der Schlaganfallmedizin.“

Insgesamt werden 12 Zentren an 14 Krankenhausstandorten in Niedersachsen krankenhausplanerisch ausgewiesen.