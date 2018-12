Osnabrück. Der Fahrer, der im April mit seinem Lkw eine junge Radfahrerin an der Osnabrücker Hansastraße erfasst und überrollt hatte, akzeptiert seine Strafe nun doch. Er zog seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl zurück.

Die Staatsanwaltschaft hatte einen Strafbefehl von 90 Tagessätzen á 30 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung beantragt (2700 Euro). Der Lkw-Fahrer lehnte diesen ab und legte Einspruch ein. Daraufhin setzte das Amtsgericht eine Gerichtsverhandlung für den kommenden Mittwoch an.

Der Termin wurde nun aufgehoben, bestätigt Gerichtssprecher Ansgar Buß auf Nachfrage. Der Lkw-Fahrer habe seinen Einspruch zurückgezogen. Damit sei der Strafbefehl über 2700 Euro rechtskräftig, sagt Staatsanwalt Christian Bagung auf Anfrage. Vorbestraft ist der Lkw-Fahrer nicht: Das ist erst ab 91 Tagessätzen der Fall.

Am 5. April hatte der Mann die damals 26-Jährige beim Abbiegen von der Hansastraße in den Mühleneschweg übersehen, mit seinem Lkw erfasst und ihre Beine überrollt. Anfangs schwebte sie in Lebensgefahr. Der Staatsanwaltschaft zufolge hätte der Fahrer die Radfahrerin unter der gebotenen Vorsicht erkennen müssen.

Keine Konsequenzen für Führerschein

Warum der Lkw-Fahrer Einspruch eingelegt hatte und diesen nun zurückzog, dürfe Bagung nicht sagen. Womöglich habe er bei einer Verurteilung durch das Amtsgericht weitreichendere Konsequenzen befürchtet. Denn: Der Strafbefehl lässt den Führerschein des Mannes unberührt. Das Amtsgericht hätte ihm bei einer Verurteilung ein zeitlich begrenztes Fahrverbot oder gar den Führerscheinentzug auferlegen können.