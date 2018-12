Osnabrück. Nach Informationen unserer Redaktion soll Michael Maßmann neuer Präsident der Polizeidirektion Osnabrück werden. Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion würde damit Nachfolger von Bernhard Witthaut, der in Hannover wiederum als Verfassungsschutzpräsident gehandelt wird.

Zunächst hatte die Deutsche Presse-Agentur in der vergangenen Woche über den möglichen Wechsel von Witthaut nach Hannover berichtet. Bislang äußerte sich Innenminister Boris Pistorius (SPD) allerdings nicht öffentlich zu der konkreten Personalie. Klar ist aber, dass der Osnabrücker Pistorius dem Kabinett am Dienstag einen Personal-Vorschlag für den vakanten Leitungsposten des Niedersächsischen Verfassungsschutzes vorlegen will.

Polizeidirektion Osnabrück Die Zuständigkeit der Polizeidirektion Osnabrück reicht von den ostfriesischen Inseln bis zum Teutoburger Wald. Vier Polizeiinspektionen und eine Zentrale Kriminalinspektion mit rund 3000 Mitarbeitern sind unter dem Dach der PD Osnabrück angesiedelt.

Wie unsere Redaktion aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, soll Michael Maßmann, der seit zwölf Jahren Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück ist, auf Witthaut folgen. Auch diese Personalie will Pistorius dem Kabinett zur Entscheidung vorlegen. Maßmann ist gebürtiger Osnabrücker und feierte kürzlich sein 40-jähriges Dienstjubiläum.



Auf Nachfrage unserer Redaktion wollten sich weder das Innenministerium noch Maßmann selber äußern.