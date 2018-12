Der vermeintliche Täter hatte am Tatort eine Zahnprothese verloren. Symbolfoto: Colourbox.de

Osnabrück. Die Polizei konnte am vergangenen Sonntag einen versuchten Einbruch in Osnabrück recht schnell aufklären: Der vermeintliche Täter hatte am Tatort eine Zahnprothese verloren und Spuren im Schnee hinterlassen, die bis zu seiner Wohnung führten. Als er die Tat leugnete, zeigte sich dann noch eine Lücke in seinem Gebiss.