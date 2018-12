Die Hebammenzentrale Osnabrück schließt, aber was wird aus den Schwangeren?

Osnabrück. Die Hebammenzentrale Osnabrück schließt. Das ist eine Hiobsbotschaft für werdende Familien – und für die Stadt und den Landkreis Osnabrück. Was es jetzt braucht, ist eine kommunale Förderung.

Hut ab, liebe Hebammen der Hebammenzentrale Osnabrück! Nur dank Ihres eigenen Engagements konnte die Vermittlungsstelle zwischen Schwangeren und Hebammen so lange existieren. Doch mit der Auflösung des Vereins wird bald ein großes Loch in Stadt und Landkreis klaffen. Wer vermittelt dann noch Frauen eine Hebamme, die entfernt von Ballungszentren leben oder sich nicht rechtzeitig um eine kümmern können?

Dabei sind gerade Familien, die Hilfe brauchen, auf Hilfestellung angewiesen. Da ist es schon eine Erleichterung, wenn sie statt zehn Nummern nur eine Nummer wählen und statt diverse Absagen zu bekommen die Frau finden, die sie in der ersten Zeit mit Baby unterstützt. Oftmals sind es eben die Hebammen, die in heiklen Familienstrukturen einen gesunden Umgang mit Kindern vermitteln können. Denn sie erreichen Familien zu einem Zeitpunkt, an dem diese Hilfe annehmen wollen.

Die Stadt Osnabrück wirbt damit, eine "familienfreundliche Stadt" zu sein. Aber Familie beginnt bei der Geburt. Wenn die Region Osnabrück also weiterhin auf ihre Familienfreundlichkeit stolz sein will, ist eine kommunal geförderte Hebammenzentrale, in der die geleistete Arbeit auch monetär honoriert wird, die einzige Möglichkeit. Natürlich kostet das, aber diese Basisarbeit an Leib und Leben sollte Stadt und Landkreis auch etwas Wert sein.