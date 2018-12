Osnabrück. Es weihnachtet spätestens ab dieser Woche nicht nur in den heimischen Wohnzimmern, sondern auch in den Osnabrücker Bars und Clubs. Da Heiligabend auf einen Montag fällt, lassen sich die Weihnachtstage mit einem wahren Party-Marathon zelebrieren.

Los geht es am Samstag, 22. Dezember. „Wir warten auf das Christkind“ heißt es ab 23 Uhr in der Kleinen Freiheit. Um die Wartezeit gemeinsam zu verkürzen, gibt es Freiheit-Classics, Hiphop und Elektronisches sowie ein Plattenkiste Spezial in der Lounge: Rock, Pop, Soul und Disco von 1965 bis 1995 auf 100 Prozent Vinyl.



Wer es etwas heißer mag, ist im NEO Club gut aufgehoben. Der lädt ab 22 Uhr zur Copa Cabana Christmas Edition. Auf der Weihnachtsausgabe der Latinoparty erwartet die Gäste ein Mix aus Reggaeton, Salsa, Merengue oder Latin Beats. Mit Facebook-Zusage ist der Eintritt bis 0 Uhr frei.

Am Sonntag, 23. Dezember, darf der geneigte Partygänger noch einmal verschnaufen. Es sei denn, man ist Schüler und mindestens 16 Jahre alt. Dann öffnet ab 21:30 Uhr das Alando Palais für die Christmas School Party. Die „Ugly Christmas Sweater“ - also die hässlichen Weihnachtspullis - dürfen hier nicht fehlen.

Heiligabend

Ob man nun locker alte Freunde wieder treffen möchte oder jetzt schon aktiv gegen die Weihnachtspfunde vorgehen will, die Auswahl an geöffneten Bars und Clubs in der Stadt ist groß:

„Ach Du Heilige …“ heißt es im ab 23 Uhr im Hyde Park. Mit Rock, Pop, Indie, Electronics, Alternative, 80er, 90er und Oldies ist hier musikalisch für jeden etwas dabei. Dagegen lädt das Alando Palais nach den Familienfeierlichkeiten ab 23 Uhr zum „Fest nach dem Fest“ und öffnet die Pforten für Engelchen und kleine Teufelchen. Wer nicht ganz so viele Menschen um sich haben möchte, ist in der SonderBar gut aufgehoben: Diese eröffnet ab 22 Uhr den ersten Kugeltauschrausch. Wer der Bar seine kitschigste oder hübsch-hässlichste Tannenbaumkugel schenkt, bekommt einen Eierlikör.

Erster Weihnachtstag

In der Kleinen Freiheit startet ab 22 Uhr das legendäre „KNKF - Heiligabend war gestern“. Auf allen drei Bereichen des Clubs gibt es jede Menge Beats und Elektronisches auf die Ohren, unter anderem von den Anklang-DJs Schubotter, Acid Rauer und Tronnier, Lady Nico vom Bassy Club in Berlin und Shorty Ol Dirty T-Shört aus Bremen. Die begehrten Einlassbändchen gibt es im Vorverkauf für 10 Euro im Kartenwerk und bei Titus Osnabrück. Wer langes Anstehen vermeiden will, sollte sich erfahrungsgemäß rechtzeitig darum kümmern.

Alternativ lädt das Alando Palais ab 22 Uhr zur Jingle Bells Party mit Livemusik von Thirty Toes im Foyer und Getränkeempfang. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei. Das Brücks ruft dagegen ab 23 Uhr zum royalen Abriss unterm Tannenbaum mit Musik aus allen Formaten: „Willkommen zu Hause - Weihnachten mit Freunden“. Eintritt 6 Euro.

Zweiter Weihnachtstag

Wer noch nicht genug vom Feiern hat, darf sich zwischen Rock und Pop entscheiden: Der Bastard Club öffnet ab 19 Uhr seine Pforten für die „Grolsch’n’Roll X-Mas Edition“. Unter dem Motto zwei Livebands und 45 Minuten Freibier für 5 Euro Eintritt an der Abendkasse spielen Astrotrip und Major Erd live im Club. Das Alando Palais wiederholt dagegen ab 22 Uhr sein Programm vom Vortag und nennt es einfach „Christmas on the Rocks“.