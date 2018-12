Osnabrück. Es weihnachtet spätestens ab dieser Woche nicht nur in den heimischen Wohnzimmern, sondern auch in den Osnabrücker Bars und Clubs. Da Heiligabend auf einen Montag fällt, lassen sich die Weihnachtstage mit einem wahren Party-Marathon zelebrieren.

Zweiter Weihnachtstag



Wer noch nicht genug vom Feiern hat, darf sich zwischen Rock und Pop entscheiden: Der Bastard Club öffnet ab 19 Uhr seine Pforten für die „Grolsch’n’Roll X-Mas Edition“. Unter dem Motto zwei Livebands und 45 Minuten Freibier für 5 Euro Eintritt an der Abendkasse spielen Astrotrip und Major Erd live im Club. Das Alando Palais wiederholt dagegen ab 22 Uhr sein Programm vom Vortag und nennt es einfach „Christmas on the Rocks“.