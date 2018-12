Osnabrück. Die Wallenhorster Gästeführerin Maria Barz hat als „Beifang“ ihrer heimatkundlichen Studien, mit denen sie sich auf thematische Führungen vorbereitet, eine Broschüre mit Wissenswertem und Anekdotischem aus dem alten Osnabrücker Land herausgegeben.

Unter dem Titel „Land und Leute“ enthält das Büchlein Erläuterungen zu mehr als 200 Schlagwörtern aus Heimat- und Regionalgeschichte. Von A wie Armenpöster (hölzerne Sammelbehälter für das Armenopfer) bis Z wie Zuchthaus (Ersteröffnung in Osnabrück 1759) deckt sie örtliche Besonderheiten, Bräuche, Persönlichkeiten und Sprichwörter aus dem ganzen Landkreis und teils auch aus dem Westfälischen ab.

Geteiltes Taufbecken

Da kann man etwa die Geschichte des Pumpernickel-Brotes oder die des Kruppschen Schießplatzes bei Meppen erfahren, der jetzt als Wehrtechnische Dienststelle 91 anlässlich des Moorbrandes durch die Presse ging. Man liest vom Alten Gefängnis in Fürstenau, das demnächst zahlende Übernachtungsgäste willkommen heißen wird, und vom geteilten Taufbecken in der Georgskirche zu Badbergen – eine Hälfte für katholisches und die andere für evangelisches Taufwasser.

Doris Day und Jerry Cotton

Wer wusste vorher, dass die familiären Wurzeln der amerikanischen Filmschauspielerin Doris Day, eigentlich Doris Mary Ann Kappelhoff, in Warendorf liegen? Oder die des „Vaters von Jerry Cotton“, des Verlegers Gustav Lübbe, in Bramsche-Engter?

Die 139-Seiten-Broschüre „Land und Leute“ kostet 12 Euro und ist in der Tourist-Information Bierstraße 22-23 in Osnabrück, in der Tourist-Information Fürstenau, Schloßplatz 1, beim Heimatverein Bissendorf und bei Schreibwaren Vornholt in Wallenhorst erhältlich.