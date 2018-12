Osnabrück. Man könnte Todor "Tosho" Todorovic für einen Weihnachtsmuffel halten. Denn am Fest der Liebe spielt er vier Tage lang im Blue Note, führt die Vielfalt seiner Blues Company vor, vom Akustikset bis zum großen Besteck mit Bläsern und Sängerinnen. Dabei feiert Tosho Weihnachten sehr ernsthaft.

Von außen leuchtet Toshos Haus in den Farben des VfL Osnabrück. Doch schon im Flur weicht das lilaweiße Glück einem ersten Weihnachtsgruß: Ein mittelgroßer, üppig geschmückter Weihnachtsbaum. Im Wohnzimmer selbst funkelt ebenfalls ein Weihnachtsbaum, hier eine Nummer größer, aber fein geschmückt mit Weihnachtsmännern in unendlich vielen Variationen. Weihnachtsmann im Schlitten, Weihnachtsmann hinter der Theke, Weihnachtsmann im Straßenkreuzer-Cabriolet, im Regal neben dem Baum stehen, sitzen, liegen Weihnachtsmänner mit Akkordeon, Zuckerbäckerhaus, Buch und Schreibfeder. Es gibt Schneekugeln, Lichterglanz, schneebedeckte Zauberschlösser. Üppigere Weihnachtsdeko kann man sich kaum vorstellen.





Um die Ecke des L-förmigen Wohnzimmers dann ein interessanter Kontrast: Dort hängt ein Ikonenbild an der Wand und eine Öllampe davor. "Das ist der Heilige Nikolaus", sagt Tosho, "mein Hausheiliger."



Toshos Hausheiliger

Für serbisch-orthodoxe Christen ist das Fest des Hausheiligen ein wichtiger Tag im Jahreslauf. "An diesem Tag würde ich nie einen Termin annehmen", sagt Tosho. An Weihnachten aber schon? Nicht ganz; zwei Tage sind ihm da heilig: Der 24. Dezember; an dem Tag feiert Tosho mit seiner Frau Weihnachten, am 6. Januar seine Frau mit ihm. Denn er feiert gemäß der Tradition der serbisch-orthodoxen Kirche. Und deren Feiertage richten sich nach dem Julianischen Kalender: Da sind alle Daten 13 Tage nach hinten verschoben. Deshalb feiert er den heiligen Nikolaus am 19. Dezember und Weihnachten am 6. Januar.

An dem Tag leitet er in der serbisch-orthodoxen Kirche in der Wersener Straße den Kirchenchor. Seit über dreißig Jahren macht er das; er hat da seinen Vater beerbt. "Wir waren die Basis des Kirchenchors" erzählt Tosho: Der Vater, die beiden Schwestern, der Schwager haben da gesungen, "und ich habe mich als Fünfjähriger dazugestellt." Auf gewisse Art und Weise verbindet das Tosho mit vielen Blues- und Soulmusikern Amerikas, die ihre ersten musikalischen Schritte in der Kirche unternommen haben, im Gospelchor. Was einmal mehr untermauert, wie eng Blues und christlicher Glaube zusammenhängen. Nur dass Tosho als Sohn eines Jugoslawen aus Ohrid in der heutigen Republik Makedonien nicht im afroamerikanischen Gospel wurzelt, sondern in den Gesängen der serbisch-orthodoxen Kirche.







Das aber fest: "Das eigentlich Wichtige an Weihnachten passiert am Heiligen Abend", sagt Tosho, also je nach Konfession am 24. Dezember oder am 6. Januar. "Danach kommt die Familienfeier." Den Blueser interessiert die spirituelle Seite des Christfests.Die Weihnachtsdeko im Wohnzimmer gefällt ihm aber schon auch. "Das ist nur die Hälfte", sagt Toshos Frau Birgit; die Hälfte dessen, was sie in den gemeinsamen USA-Urlauben gesammelt hat. "Ich suche Musik, sie Weihnachtsschmuck", sagt Tosho und lacht. Und ein bisschen klingt es nach Schicksalsergebenheit, wenn er sagt, "Weihnachten nimmt mich vier Wochen vorher und nachher in Beschlag. Ich habe acht Wochen lang weihnachtliche Gefühle".

Da sind vier Tage im Blue Note möglicherweise eine gute Abwechslung. "Polizisten, Krankenschwestern und Feuerwehrleute müssen auch an Weihnachten arbeiten." Seine Musiker sind zufrieden mit der Blue-Note-Lösung: "Früher waren wir an Weihnachten auf Tour - heute sind wir tagsüber bei unseren Familien." An diesen vier Tagen. Vor Weihnachten ist die Blues Company schon unterwegs, wenn auch in Heimatnähe: In Vechta spielen sie am 23. Dezember, in Delmenhorst am 21. - ein Termin mit Tradition. "Seit 30 Jahren sind wir dort", sagt Tosho, "und viele Leute kommen jedes Jahr". Weihnachten verbringen eben viele Menschen mit der Familie - bis zu dem Punkt, wo das Wohnzimmer zu überheizt und der Duft von Kerzen und Plätzchen zu intensiv wird. Dann bietet ein Konzert mit der Blues Company eine wunderbare Zuflucht. Übrigens: Das erfolgreichste Stück der "BluesCo" ist ein Weihnachtslied: "Silent Night" heißt es, und Tosho sagt mit hörbarer Freude, dass es "Sechs Millionen mal gestreamt worden ist - unser erfolgreichstes Stück." Deshalb ist es Teil des regulären Programms - was ihm einiges abverlangt: "Auch wenn es 35 Grad hat, muss ich mich in weihnachtliche Stimmung versetzen", sagt Tosho. Acht Wochen weihnachtliche Gefühle sind da sicher ein große Hilfe.