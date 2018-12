Osnabrück. Am 2. Weihnachtstag wird es richtig laut in Osnabrück. Dann spielt im Rosenhof die Spaß-Metal-Band J.B.O. und im Bastard Club neben Major Erd die einzige "Pseiko Lüde und die Astros"-Coverband Deutschlands: Astrotrip.

Als Spaß-Projekt gründeten Hannes „G. Laber“ Holzmann und Veit Kutzer alias „Vito C.“ in Erlangen vor 29 Jahren das James Blast Orchester. Der Name wurde aber später aufgrund von Rechtsstreitigkeiten mit der Plattenfirma von James Last in J.B.O. geändert.

Von Anfang an trug die Band rosa Bühnenkleidung. In einem Genre, dessen Protagonisten überwiegend schwarz gewandet sind, dazu noch gerne in martialischem Leder auf die Bühne treten, sorgte die liebliche Farbe Rosa für Aufsehen. Es wurde schnell klar, dass hier Musiker am Werk sind, die Schabernack treiben und sich nicht in der falschen Musik-Abteilung befinden.

Vor allem die Coversongs der Band zeigten von Anfang an, dass J.B.O. es lieben, Dinge durch den Kakao zu ziehen. Dabei ist das Schoko-Getränk nicht ihr bevorzugtes Labsal, sondern Bier. Aber es muss das richtige sein. Diesem huldigten sie im „Kitzmann-Rock’n’Roll“. Allerdings gab es daraufhin wieder Ärger mit der Justiz, als sie sangen: „Kein and’res Bier wird uns gerecht, und von Patrizier wird’s uns schlecht, auch Tucher finden wir nicht besser, schmeckt wie reinstes Abgewässer.“ „Patrizier“ wurde durch „Pariser Bier“ ersetzt, was dann wiederum zu einem Running Gag wurde.

Die Streitigkeiten vor Gericht sind Vergangenheit, der Schabernack nicht. Im März 2018 erschien mit „Deutsche Vita“ das zwölfte Studioalbum von J.B.O. Darauf nehmen sie das deutsche Liedgut ins Visier – auf ihre eigene, typische Weise natürlich. So verballhornen sie „Alles nur geklaut“ von den Prinzen ebenso wie Nina Hagens Klassiker zu DDR-Zeiten, den J.B.O. als „Du hast dein Smartphone“ in die Gegenwart holen.









Zur gleichen Zeit, zu der J.B.O. im Rosenhof auf der Bühne stehen, beginnt im Bastard Club die weihnachtliche Ausgabe von Grolsch’n’Roll. Dabei gibt es üblicherweise zwei Bands und 45 Minuten lang das niederländische Bier für umsonst.

Am 2. Weihnachtstag gibt es eine besondere Überraschung. Mit Astrotrip aus Limburg an der Lahn ist eine Band dabei, die ausgerechnet die Songs der Osnabrücker Band Pseiko Lüde und die Astros covert. Die Mannen um den Georgsmarienhütter Jörg Lüdeking mischten ab den Achtzigerjahren im bundesdeutschen Rock-Geschäft mit. Gestartet waren sie als Garage-Rock’n’Roll-Band, um dann später mit viel Haarspray auf dem Kopf Glam-Rock zu spielen. Als zweite Band ist Major Erd dabei, die Punk, Metal und Hardcore spielt. Die neue Single der Bielefelder Band heißt „Rosarot“ und damit schließt sich der Kreis.





Rock’n’Roll-Weihnachten mit J.B.O. und Astrotrip und Major Erd, Rosenhof, Osnabrück, Eintritt: 35 Euro, Karten erhältlich unter www.deinticket.de; Bastard Club, Osnabrück, Mi., 26. 12., Eintritt: 5 Euro, Tickets unter der Nummer 0541/91590178, Mi., 26. 12., je 20 Uhr.