Osnabrück. Sie haben die Neue Deutsche Welle aufgemischt, weil sie eigentlich wilde Jungs waren. Aber auch die feiern Weihnachten. Am Samstag sind Extrabreit im Osnabrücker Rosenhof und lassen die Glocken klingeln.

Vor fast genau 40 Jahren gründete sich die Band Extrabreit in Hagen in Westfalen. Mit Stücken wie „Polizisten“ oder „Hurra, hurra die Schule“ produzierte die Gruppe Hits, aber auch kleine Skandale. Mittlerweile sind die wilden Zeiten vorbei. Vor zwei Jahren haben sich die Musiker ins goldene Buch ihrer Heimatstadt Hagen eingetragen. Möglicherweise ist das gesetzte Alter auch dafür verantwortlich, dass die Breiten in der Stimmung sind, um Weihnachten zu feiern. Das machen sie schon seit einigen Jahren auf ihren Blitztourneen. Bei ihren Weihnachtskonzerten wird natürlich auch viel gesungen, unter anderem Hits wie „Flieger grüß mir die Sonne“.

Im Anschluss an das Konzert gibt es im Rosenhof eine NDW-Party.

Das Konzert von Extrabreit im Rosenhof beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 31,70 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.





Puppenspiel

In dem Stück „Die kleine Hexe Siebenreich“ geht es von Freitag bis Sonntag im Figurentheater Alte Fuhrhalterei in Osnabrück um Zauberei. Wer wünscht sich nicht ab und zu, zaubern zu können? Die Oberhexe ist seit 299 Jahren auf der Suche nach jemand, der es kann.

Nachdem die Oberhexe 299 Mal ihren Besen Alfons losgeschickt hat, um ein Zaubertalent zu finden, hat sie endlich Glück. Amanda heißt das besondere Kind und soll zur Walpurgisnacht die Hexenprüfung bestehen. Doch so einfach ist das nicht. Es gibt jemand, der wild entschlossen ist, dies zu verhindern.

Das Stück wird im Figurentheater Alte Fuhrhalterei in Osnabrück am Freitag und Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr gespielt. Eintritt: 6 Euro. Tickets erhältlich unter www.figurentheater-osnabrueck.de.

Rock’n’Roll

Schweinerock und Rock’n’Roll mit viel Geschwindigkeit gibt es beim Grinch’n’Roll am Samstag im Osnabrücker Bastard Club. In Anlehnung an den Weihnachtsmuffel Grinch wollen die Bands Motor City Mayhem und Dicks’n‘Dynamite kurz vor dem Fest nochmal Krawall machen.

High Action Rock’n’Roll wird der Stil der Stuttgarter Band Motor City Mayhem genannt. Sie wird mit MC 5 und den Stooges sowie den Hellacopters und Gluecifer verglichen. Das Feld Schweinerock beackert die Melleraner Band Dicks’n’Dynamite. Ihre Songs sind deftig und explosiv.

Der Grinch’n’Roll im Osnabrücker Bastard Club beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 10 Euro. Kartentelefon: 0541/91590178.