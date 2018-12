Münster. Vor 40 Jahren lief der Film „Grease“ mit John Travolta und Olivia Newton-John in den Hauptrollen in den Kinos. Dieses Jubiläum wird auf der Bühne der Halle Münsterland in Münster am Samstag, 22. Dezember, gefeiert. Dort gastiert dann das Musical „Grease“.

„Grease“ bedeutet auf Deutsch „Schmiere“. So wird die Pomade genannt, die sich in den Fünfzigerjahren die so genannten Halbstarken in die Haare schmierten, um sie zu Elvis-Tollen zu formen.

So ein „Greaser“ ist Danny Zuko. Er ist Mitglied der T-Birds, einer Bande. Am Strand trifft er Sandy Olsson, ein unschuldiges Mädchen aus Australien. Sie verlieben sich ineinander – und die Geschichte von „Grease“ beginnt.

Natürlich können Danny und Sandy nicht einfach ineinander verliebt sein, sich verloben, heiraten, Kinder kriegen und glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Denn neben den T-Birds gibt es noch die Pink Ladies und die Scorpions, zwei andere Banden, die in dem Liebes-Wirrwarr mitmischen. Von diesen Irrungen lassen sich auch die beiden Liebenden beeinflussen. Aber ein Happy End gibt es dennoch.

Der Film lebt vor allem auch von der Musik und den Tanz-Szenen. Der Soundtrack des Films war in vielen Ländern ein Nummer-eins-Album. In Großbritannien wurden die beiden Duette von Travolta und Newton-John, „You’re The One That I Want“ und „Summer Nights“, Nummer-eins-Hits. Der Titelsong des Films war auch eine Nummer-Eins-Single für Frankie Valli.

Das 1971 von Warren Casey und Jim Jacobs geschriebene Musical sollen sie zunächst nur auf einer Gitarre komponiert haben. Es war für eine Amateur-Bühne konzipiert worden und dauert im Original fünf Stunden. Im folgenden Jahr feierte die gekürzte Version eine glanzvolle Premiere in New York. Sechs Monate später ging „Grease“ auf Tour durch die USA und Kanada. Das Musical wurde ein Broadway-Hit, der dort siebeneinhalb Jahre lief. Es erhielt sieben Tony-Nominierungen.

„Grease” will mit viel Rock’n’Roll und Hits zum Mitsingen eine Hommage an eine Zeit sein, in der Party, Spaß, Romantik und großes Autos wichtig waren. Die Zeit von Elvis, Bill Haley, Little Richard oder Peter Kraus und Conny Froboess war auch von einer Unschuld geprägt, die heutzutage verloren gegangen ist.

Die Rollen von John Travolta und Olivia Newton-John übernehmen in der deutschsprachigen Fassung Alexander Jahnke und Veronika Riedl. Jahnke wurde bekannte durch seine Teilnahme an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. 2017 belegte er in der 14. Staffel den 2. Platz. Riedl kam über Auditions in Wien zu ihrer Rolle. Dort setzte sie sich gegen mehr als hundert Mitbewerberinnen durch.

Grease, Halle Münsterland, Münster, Sa., 22. 12., 20 Uhr, Eintritt: 50 bis 101 Euro, Karten erhältlich unter www.deinticket.de.