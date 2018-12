Osnabrück. Welche Lieder in Irland und Italien zu Weihnachten gesungen werden, zeigen in dieser Woche Osnabrücker Musiker. Am Freitag, 21. Dezember, ist die Gruppe Morris Minor in der Lagerhalle, am Sonntag, 23. Dezember, folgen an gleicher Stelle Ombre di Luci.

Echte Iren sind Máire Nic a' Bhaird-Morris und Jerome Francis Morris. Aber sie leben seit vielen Jahren in der Hasestadt. Sie bereichern die Osnabrücker Kultur nicht nur zu Weihnachten. Das traditionelle Konzert kurz vor dem Fest steht seit vielen Jahren auf dem Programm der Lagerhalle.

Dort singen sie nicht nur wehmütige Lieder über Liebe, Heimweh und Sehnsucht in Englisch und Gälisch, sondern erzählen auch viele Geschichten. Eine handelt zum Beispiel von dem Namen der Gruppe. Er hat nichts mit der Automarke oder der Tonlage zu tun – Minor bedeutet auf Englisch Moll. Der Name heißt „kleiner Morris“. So sei er früher in der Schule aufgrund seiner schmächtigen Statur genannt worden, berichtete Jerome Morris laut eines Berichts dieser Zeitung bei einem Auftritt in Quakenbrück. Da hat Emer Morris ihre Eltern an der Flöte unterstützt. Verabschiedet wurde die Gruppe im Nordkreis mit Standing Ovations, wie es in dem Bericht heißt. Besonders fasziniert sei das Publikum von Máire Nic a' Bhaird-Morris „sean-nòs-Gesang“ gewesen.

Falsche Italiener sind die fünf Männer von Ombre di Luci. Die Gruppe hat sich vor 21 Jahren in einer Pizzeria am Osnabrücker Marktplatz gegründet. Das Quintett weiß, wie mediterrane Atmosphäre hergestellt werden kann. Es kennt sich aber auch mit weihnachtlichen Liedern und besinnlicher Stimmung bestens aus.

Eine besonders innige Beziehung hat Ombre di Luci zur Hofstelle Duling in Wallenhorst. Die dortigen Weihnachtskonzerte sind regelmäßig ausverkauft. Im vergangenen Jahr bescherte die Gruppe dem Publikum einen „gleichsam lebensfrohen wie melancholisch daherkommenden Musikreigen“, wie der Chronist dieser Zeitung vermerkte. Ein ähnliches Ansinnen verfolgen die Musiker auch am Sonntag in der Lagerhalle.

Am Tag vor dem Heiligen Abend bescheren Ombre di Luci den Besuchern ihres Konzerts ein „Herz aus Gold“. „Cuore d’Oro“, so die italienische Übersetzung, lautet der Titel des aktuellen Albums, das in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Daraus werden sicherlich einige Lieder zu Gehör kommen. Im Mittelpunkt des Auftritts steht aber Weihnachten. „Die Menschen mit unserer Musik direkt in die weihnachtliche Besinnlichkeit zu schicken, ist etwas Schönes“, sagt Sänger und Pianist Marcus Tackenberg. Als Gast ist Marian Ghisa aus Rumänien dabei. Er gehört zum Orchester des Theaters Osnabrück und spielt Klarinette und Saxophon. Mit ihm werden die falschen Italiener Musik vom Balkan spielen, bei der nicht nur die Polka abgeht.





Morris Minor, Fr., 21. 12., 20 Uhr, Eintritt: 13 Euro, und Ombre di Luci, So., 23. 12., 20.30 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Lagerhalle, Osnabrück, Kartentelefon: 0541/338740.