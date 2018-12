Osnabrück . An Heiligabend kommt zu manchen Familien das Christkind, zu anderen der Weihnachtsmann. Reinhold Mokkrosch, Professor für Praktische Theologie und Religionspädagogik an der Universität Osnabrück, klärt auf, was es mit diesen beiden Vorstellungen auf sich hat, und erläutert, warum er sich über Ochse und Esel in der Krippe ärgert.

Herr Prof. Mokrosch, in einigen Familien bringt am 24. Dezember der Weihnachtsmann die Geschenke, in anderen das Christkind. Gibt es dafür konfessionelle Gründe?

Ja! Der Weihnachtsmann ist in protestantischen Gebieten groß geworden. Er ist aus der Figur des St. Nikolaus von Myra aus dem 4. Jahrhundert hervorgegangen. Im Grunde war es Martin Luther, der im 16. Jahrhundert sagte: Nee, wir wollen nicht mehr am 6. Dezember feiern und damit einen Heiligen verehren, sondern wir wollen das Christfest selbst feiern. Allerdings ist das Christkind ebenfalls aus dem Protestantismus hervorgegangen. Im 16. Jahrhundert wurde aus dem Bild des Jesuskindes das Christuskind, verkürzt: Christkind.





Aber ist es nicht so, dass in katholischen Familien eher das Christkind kommt?



Richtig. Das Christkind ist immer eine unsichtbare und engelsgleiche Figur gewesen, daher wurde sie schließlich überwiegend in katholischen Gebieten verbreitet. In Ländern wie Frankreich oder Italien, in denen viele Katholiken leben, gibt es zum Beispiel keinen Weihnachtsmann – dort kommt das Christkind. Der Weihnachtsmann ist eine sichtbare Figur, kein Heiliger, deshalb verteilt er in protestantischen Gebieten seine Gaben.





Und Coca-Cola hat mit dem Weihnachtsmann nichts zu tun?

Coca-Cola hat den Weihnachtsmann nicht erfunden, aber mit ihm seit 1933 Werbung gemacht, was natürlich eine große Wirkung hatte. Das finde ich übrigens sehr nett, dass Sie mich all das fragen, aber ich würde mich, wenn wir schon über Weihnachten sprechen, sehr darüber freuen, Ihnen erzählen zu dürfen, warum ich so ungern eine Krippe aufstelle.





Nun denn: Was haben Sie gegen Krippen?

Sie sind anti-jüdisch bis zum Gehtnichtmehr. In der Krippe stehen Ochs und Esel, und bei Jesaja 1,3 heißt es: „Der Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht.“ Sprich: Selbst ein Ochse und ein Esel wissen, dass sie es hier mit dem Messias in der Krippe zu tun haben, nur die Juden verstehen es nicht. Es braucht auch erst drei Weise aus dem Morgenland, also aus nicht-jüdischen Gebieten, um klar zu machen, dass der Heiland gekommen ist. Die Blindheit des jüdischen Volkes ist ja überhaupt erst der Grund, warum Maria und Josef keine Herberge gefunden haben. Deshalb muss der Messias in einem Futtertrog geboren werden.





Das würde ja bedeuten, dass die gesamte Weihnachtsgeschichte anti-jüdisch ist?

Sie steht so ja nur bei Matthäus und Lukas, die sie 60 Jahre nach Jesu Kreuzigung und geglaubter Auferstehung geschrieben haben. Ich bin froh, dass heute kein Mensch mehr eine Krippe als anti-jüdisch empfindet und niemand mehr an ihren Ursprung bei Matthäus denkt. Die Krippe dient der Verehrung und Ehrfurcht gegenüber Gott und Jesus Christus. Das ist gut so!