Osnabrück. Nachdem die Hebammenzentrale Osnabrück im Sommer schon mehrere Wochen eingestellt werden musste, beendet sie Ende des Jahres endgültig ihre Arbeit. Die Grenzen ihrer Belastbarkeit sind erreicht, begründen die Hebammen ihre Entscheidung.

Es ist ein Einschnitt für Schwangere und ihre Familien in Osnabrück und Umgebung: Wenn die Hebammenzentrale Ende 2018 ihren Dienst einstellt, wird die Suche nach einer Hebamme für viele werdende Mütter in Stadt und Landkreis Osnabrück schwieriger werden. Bis dahin reichte ein Anruf, und eine dort ehrenamtlich tätige Hebamme schaute in der Kartei nach, wer von den Mitgliedern zu der Zeit Kapazitäten hat und dorthin fährt, wo eine Betreuung benötigt wird. (Weiterlesen: Das leistet die Hebammenzentrale Osnabrück)

Oftmals fand sich so sogar noch eine Hebamme für Mütter, die sich erst nach der Geburt des Kindes nach einer umgesehen haben. In Zukunft wird die Suche komplizierter – und der Faktor Zeit wichtiger: Wer sich nicht früh genug umschaut, läuft Gefahr, keine Hebamme zu finden.

Eine "Katastrophe"

Karin Schlüter von der Pro Familia Beratungsstelle in Osnabrück bezeichnet das Ende der Zentrale daher als Katastrophe. "Wir brauchen in Stadt und vor allem im Landkreis eine zentrale Vermittlungsstelle, gerade für die Frauen und Familien, die wirklich Unterstützung brauchen. Denn die haben oftmals nicht die Ausdauer, zu suchen und dann auch noch alle Möglichkeiten abzutelefonieren", sagt sie. Ohne Hilfestellung bekämen sie oftmals schon jetzt keine Hebamme. Daher sei man sich mit dem Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) einig, dass die Zentrale in irgendeiner Form weitergeführt werden müsse, so Schlüter.

Für den hinter der Hebammenzentrale stehenden Verein habe sich jedoch keine andere Möglichkeit als die Auflösung geboten, sagt Hebamme Arezou Alipour: "Die Grenzen der Belastbarkeit sind erreicht: In jüngerer Zeit gab es durch Wegzug und Schwangerschaften immer weniger Mitglieder. Auch unsere Vorsitzende Petra Köhler hat aufgehört, da sie seit vergangenem September in einer anderen Stadt arbeitet." Verschärfend kommt hinzu, dass die Schließung der Hebammenpraxis Kugelrund im vergangenen Mai den Hebammenmangel in Osnabrück verstärkt hat, so Hebamme Bettina Riemann.

Schwierige Vereinsstruktur

Die Hebammenzentrale Osnabrück ist ein von Hebammen organisierter Verein: Gegründet wurde die Zentrale 2001, als die Nachfrage nach Hebammen noch nicht ganz so ausgeprägt war wie heute.Eine Mitgliedschaft kostet Geld und bedeutet Mehrarbeit, die nur mit einem kleinen Unkostenbeitrag honoriert werden konnte. Durch sie sollten Frauen mit nur einem Anruf eine Hebammen finden können. Im Gegenzug konnten Hebammen ihren Kundenstamm auf- und ausbauen.

In Zeiten eines Babybooms und zeitgleichen Hebammenmangels in Osnabrück ist diese Struktur jedoch die Crux: "Wir hatten innerhalb der Jahre auch schon mal 40 Mitglieder, aktuell sind es 24, von denen viele in Teilzeit arbeiten. Das bedeutet, dass die Arbeit für die einzelnen steigt und auch die Vermittlungen schwerer werden", erklärt Riemann.

Hebammen in Deutschland Hebamme gilt als einer der ältesten Frauenberufe. Arbeitet ein Mann in dem Berufsstand, wird er in Deutschland „Entbindungspfleger“ genannt. Laut Hebammengesetz kann eine Hebamme eine normal verlaufende Geburt alleine leiten. Ein Arzt dagegen darf eine Frau nur in Notfällen ohne eine Hebamme entbinden. Diese Hinzuziehungspflicht gibt es nur in Deutschland. Sie gilt übrigens auch bei einem Kaiserschnitt.

Jede Schwangere, Gebärende, entbundene oder stillende Frau kann in Deutschland Hebammenhilfe in Anspruch nehmen. Die Kosten übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen. Privatversicherte müssen sich über ihre Leistungsansprüche bei ihrer Krankenkasse informieren.

Im Sommer passierte dann das, was in den 18 Jahren nie vorgefallen war: Während der Sommerferien hatte keine Hebamme Zeit für diese Mehrarbeit und die Hebammenzentrale musste die Vermittlungen einstellen.

"Wir haben Verständnis dafür, dass die Arbeit unter den bisherigen Bedingungen nicht fortzuführen ist. Doch die Schließung der Hebammenzentrale ist ein großer Verlust für Osnabrücks Familien und stellt viele Schwangere vor eine große Herausforderung", sagt auch Elli Kowert, Sprecherin der Elterninitiative Mother Hood.

Was ist die Alternative zur Hebammenzentrale?



Bis zum Ende des Jahres 2018 wird noch vermittelt, danach wird es diesen Service nicht mehr geben - und auch das kleine Büro im Heinz-Fitschen Haus, in dem Telefon und Kartei stehen, wird leergeräumt sein. Noch wird auf Onlineseiten der Stadt, diverser Gemeinden und des Landkreises weiterhin für die Hebammenzentrale geworben – auch wenn dort ab dem 1. Januar 2019 keiner mehr ans Telefon gehen wird.

Doch was kommt dann? "Erst einmal müssen sich die Schwangeren wieder selbst auf die Suche nach Hebammen machen - und hoffen, dass die von ihnen kontaktierten auch Zeit haben", so Riemann. Beim Landkreis gibt es noch einen Restbestand an Listen über Hebammen in der Region. Diese können telefonisch unter 0541/5013126 angefordert werden.

Ungeklärt ist auch, wer die Weltstillwoche im September oder den internationalen Hebammentag im Mai in Osnabrück mitorganisiert und wer die Aktion "Zum Stillen willkommen" weiter betreut. "Wir suchen nach einer Lösung, sind aber auf Mitarbeit angewiesen", so Riemann.

Elli Kowert von Mother Hood sieht "Stadt und Landkreis Osnabrück als Gesundheitsregion in der Pflicht, eine kommunal geförderte Hebammenzentrale einzurichten, um Babys und ihren Müttern einen gesunden Start ins gemeinsame Leben zu ermöglichen". Die Neugründung einer zentralen Vermittlungsstelle für Hebammen wünschen sich auch die Mitglieder der alten: "Allerdings einer, die kommunal getragen wird", sagt Riemann.

Modell Hannover und Oldenburg

Als Vorbild könnte die kommunal getragene Hebammenzentrale in Hannover dienen, so Alipour: "Die ist eine Kooperation des Niedersächsischen Hebammenverbandes und Pro Familia. In ihr sind alle Hebammen eingetragen, Kosten entstehen ihnen dafür nicht. Die Vermittlung übernimmt dann ebenfalls eine Hebamme, allerdings hat sie dafür eine Teilzeitstelle." Im Haushalt der Stadt Hannover werden dafür bis 2021 360.000 Euro bereitgestellt. Auch der Landkreis Oldenburg stellt im Jahr 37.500 Euro für eine Hebammenzentrale bereit. (Weiterlesen: Landkreis Emsland will Hebammenzentrale für effektivere Versorgung)



Für Osnabrück hat die ehemalige Vorsitzende der Hebammenzentrale Petra Köhler dieses Modell ebenfalls berechnet: Sie kommt auf einen Betrag von rund 25.000 Euro im Jahr, der sich allerdings verringern könne, wenn beispielsweise Träger oder Institutionen einen Raum und Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Es gibt positive Rückmeldungen von Behörden und Politikern, aber eine konkrete Antwort von Stadt oder Landkreis habe es auf diesen Vorschlag noch nicht gegeben, sagt Hebamme Riemann. Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff betont gegenüber unserer Redaktion jedoch, dass der gemeinsame Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück die Arbeit der Hebammenzentrale sehr schätze und von der Notwendigkeit eines solchen Angebots überzeugt sei: "Ganz konkret ist die Leitung des Gesundheitsdienstes in intensiven Gesprächen mit den Beteiligten, um eine möglichst zeitnahe Lösung zu finden.“